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芒果結實卻遇嚴重乾旱 農改場到主產區台南辦節水講習

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
芒果結實卻遇嚴重乾旱，台南農改場到主產區台南辦節水灌溉講習。記者周宗禎/攝影
芒果結實卻遇嚴重乾旱，台南農改場到主產區台南辦節水灌溉講習。記者周宗禎/攝影

芒果因今年花期低溫、無風雨授粉率高原可望大豐收；不過正陸續進入結實期的芒果卻遇到嚴重乾旱，許多果農因缺水叫苦。台南農改場今天到主產地台南玉井在果樹產銷班第30班集貨場，舉辦「芒果節水灌溉技術示範觀摩會」，提醒農民務必及早因應。

產銷班長吳清進表示，今年靠深水井與自動澆灌系統補充水分，目前芒果多剛結實生長順利，但因水位明顯下降，若4月中再不下雨，果實缺水長不大，今年收成就會大受影響。

農改場表示，近年極端氣候提高農業用水風險，辦觀摩會指導農民節水、正確灌溉設備與實地觀摩，提供農友參考學習。

農改場長楊宏瑛說，台南芒果產區多分布山區坡地，水源取得不易，部分果園因無水源或缺乏設施，倚靠自然降雨而無法穩定供水，產銷班合作建設與維護供水系統，關鍵灌溉期分配資源、分區供水，利用噴灌系統可隨地形調整給水，能穩定芒果生產並提升果實品質。

作物改良課研究員石佩玉指出，芒果開花期與著果期灌溉有利花穗生長、增加小花數量、提升開花率與著果率，可增加著果數及重量。

農改場作物改良科長張錦興表示，正針對蘆筍、竹筍、柚子、橘子、木瓜、鳳梨與香瓜、小番茄、葉菜、水稻在台南楠西、玉井與嘉義等地開辦節水講習班。

台南芒果今年結實纍纍卻遇嚴重乾旱。記者周宗禎/攝影
台南芒果今年結實纍纍卻遇嚴重乾旱。記者周宗禎/攝影
芒果結實卻遇嚴重乾旱，台南農改場到主產區台南辦節水灌溉講習。記者周宗禎/攝影
芒果結實卻遇嚴重乾旱，台南農改場到主產區台南辦節水灌溉講習。記者周宗禎/攝影

芒果 農改場 農民

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