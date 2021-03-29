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台中19校兒童節收到「紙精靈」 玩中學邏輯構空間概念
兒童節到了，巧智拼球益智教具贈送台中市19校益智產品「紙精靈」議員張彥彤、羅廷瑋今舉辦捐贈儀式。羅廷瑋現任科丁聯盟台中分會長，他指出這一款教具如遊戲，透過紙張進行平面式及立體的排列組合思維訓練，「不插電」的運算邏輯思維，且在「玩中學」親子互動更有趣。
羅廷瑋說，利用桌遊丶互動式故事繪本、動畫、遊戲、音樂和藝術，提高邏輯思考層次，將是未來人類智慧新趨勢，也是108課綱教育主軸，讓下一代在遊戲中動動腦，快速建立邏輯思維模式。
羅廷瑋與張彥彤促成益智產品捐贈國小19校，因國內硬體製造能力強，但軟體人才的培養卻遠遠落後其他國家，目前環境的快速變化，未來的工作及生活須建立在雲端及大數據中，因此學習必須與時俱進，讓學童在做中學、玩中學，開啟邏輯之窗。
「紙精靈」就像紙版的魔術方塊一樣，每張紙精靈隱藏不同的可愛精靈，透過集中專注力及培養空間感的摺紙過程，最終就摺出精靈。培養孩子清晰的立體概念，學習並建構空間變化的經驗，在挑戰中，體會空間轉換與穿透的樂趣。
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