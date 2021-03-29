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集思廣益 鹽水公20公園特色遊戲場邀親子參與
台南市政府爭取中央前瞻計畫，開闢鹽水區公20公園，第一期基礎設施工程下月底將完工，第二期特色遊戲場已開始規劃設計，邀請兒童、家長與相關專業領域的專家學者一起參加，共同腦力激盪，勾勒孩子們心目中遊戲場藍圖，即日起至下月12日受理網路報名。
市府表示，鹽水公20公園首期投入3500萬元經費，第二期特色遊戲場工程規劃設計，面積約0.6公頃，經費約2000萬元，讓公園在有限資源滿足各年齡層需求，將透過「遊戲場工作坊」，4月17日在鹽水區月津國小辦理，上、下午各舉辦1場次，將邀請56人（分為28組）參加，每組為1位兒童及1位家長，兒童參與對象年齡為5-12歲。
該工作坊也特別邀請到具備「兒童發展」、「遊具專業」、「心理」、「職能治療」、「無障礙設計」及「景觀設計」等專業的專家學者，陪伴兒童一起腦力激盪，構思特色遊戲場。
遊戲工作坊線上報名表單及詳細活動訊息，皆已公布於「鹽水區公20公園特色遊戲場」Facebook臉書粉絲專頁。此外，每組於當天活動結束後將會獲得小禮物。
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