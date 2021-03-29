獨／湯德章故居未列紀念建築 文化部：法令解釋錯誤

228事件中殉難的人權律師湯德章故居，在上個月經台南市文化資產管理處舉辦古蹟審議委員會，決議不登錄為紀念建築，引發台南文化界嘩然，文資處當時表示，依法因為故居不具有歷史建物的資格，也無法登錄為紀念建築，但文化部文資局則認為台南市政府對法令的解釋有誤，建議重新審議。

文資局的說法再引震撼，一名文化圈人士說「文資處這下子烏龍搞大了」，文資處處長林喬彬表示，如果真的是法令解釋錯誤，可以再重啟審議程序；對此，湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，不會重提審議，「太不受尊重了」，文資處自己搞錯的事情要自己想辦法解決。

文資局古蹟歷建科科長游英俊表示，文資法在2016年修法增加「紀念建築」項目後，依照《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》第2條規定，「合於歷史建築登錄基準之建造物與附屬設施物，如屬與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻之人物相關者，得登錄為紀念建築」，指的是在2016年修法前已取得歷史建築身分者，符合相關條件可登錄為紀念建築，而並非紀念建築要先有歷史建築的身分。

對於台南市政府法令解釋有誤，游英俊表示，將盡快組成專家團，輔導台南市政府相關作業。

湯德章在228中為台南人挺身而出，保全相當多人，但自己卻因此殉難，台南市不僅設有湯德章紀念公園，前市長賴清德任內並將其被槍決的3月13日，訂為台南市的「正義與勇氣紀念日」。

湯德章位在友愛街巷內的故居，至今仍保留當年的律師辦公室，及湯曾睡過的日式臥房，去年一度面臨拆除危機，民間發起募款2000多萬元買下，創下國內民間募款買下文化資產的紀錄，當時由台南市民間的文化資產保護協會提報，希望登錄為具有法律保護身分的文化資產，但經審議卻未能登錄。

文資處當時表示，依《文資法》規定，要被登錄為「紀念建築」，須先具備符合「歷史建築」之登錄基準條件，並在此前提下，建築又屬與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻的人物相關者，方得登錄為紀念建築。

但建物因為經過改建、並且不具特殊之建築技術與裝飾手法，經委員審議認為無法登錄為歷史建築，也就不能登錄為紀念建築。