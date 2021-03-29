影／公墓燒成焦黑！嘉縣消今年出勤數暴漲 隊員忙翻天

清明連假將至，今年適逢大旱天乾物燥，嘉義縣消防局統計今年清明連假前一周消防隊員出勤人數相較去年同期成長了392個百分點，讓消防隊員疲於奔命；有攝影師用空拍記錄公墓濃煙漫布的奇景，縣消也拍攝趣味行動劇，呼籲民眾清明掃墓期間應遵守「四不二記得」。

據統計，嘉義縣消防局昨天共受理24件雜草火警，共計出動35台車次及69人，較去年同期出動7分隊、7台消防車共14人，成長392%，縣消分析因今年天氣乾旱且多日未下雨，又適逢接近清明節日，民眾多利用周末假日提前掃墓，若未能及時撲滅餘燼極易導致火勢擴大延燒。

攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。

嘉義縣消防局長呂清海也提供民眾「四不二記得口訣」，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。