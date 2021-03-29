聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／公墓燒成焦黑！嘉縣消今年出勤數暴漲 隊員忙翻天

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。圖／鈴木二郎提供
攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。圖／鈴木二郎提供

清明連假將至，今年適逢大旱天乾物燥，嘉義縣消防局統計今年清明連假前一周消防隊員出勤人數相較去年同期成長了392個百分點，讓消防隊員疲於奔命；有攝影師用空拍記錄公墓濃煙漫布的奇景，縣消也拍攝趣味行動劇，呼籲民眾清明掃墓期間應遵守「四不二記得」。

據統計，嘉義縣消防局昨天共受理24件雜草火警，共計出動35台車次及69人，較去年同期出動7分隊、7台消防車共14人，成長392%，縣消分析因今年天氣乾旱且多日未下雨，又適逢接近清明節日，民眾多利用周末假日提前掃墓，若未能及時撲滅餘燼極易導致火勢擴大延燒。

攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。

嘉義縣消防局長呂清海也提供民眾「四不二記得口訣」，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

呂清海說如果不慎引發火災，民眾也毋須驚慌，先撥打119向當地消防單位求救，如果火勢不大，可以試著用身邊現有的水源進行初期滅火，若火勢已經延燒到身邊工具無法處置程度，則要儘快離開現場，靜待消防人員前來搶救，以避免民眾自身受到傷害。

攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。圖／鈴木二郎提供
攝影師鈴木二郎用空拍紀錄下嘉義縣高鐵站附近火燒公墓奇景，他表示該公墓其實離住宅區很近，「要燒可以」，但不應放任野火肆虐，應有人隨時在旁警惕。圖／鈴木二郎提供

嘉義 空拍

延伸閱讀

嘉縣首座老人健身房揭牌 專業教練和數據分析延緩失能

影／提前清明掃墓公墓火警多 台中消防趕場滅火

清明掃墓防火警 桃園八德消防出動小消防車發水袋

影／中市公墓火警337件累翻警消 出動空拍機升高喊話

相關新聞

影／公墓燒成焦黑！嘉縣消今年出勤數暴漲 隊員忙翻天

清明連假將至，今年適逢大旱天乾物燥，嘉義縣消防局統計今年清明連假前一周消防隊員出勤人數相較去年同期成長了392個百分點，...

攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

台灣沿海滿布各類魚塭，養殖虱目魚、文蛤等作物，攝影師鈴木二郎近日用空拍機捕捉嘉義縣布袋沿海各色魚塭，從粉紅、乳白到寶藍色...

雲林西螺老大媽今啟程遶境國道之南 4月11日有一天北巡

「媽祖駕道，福佑國道！」雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽連續第8年出巡上國道，在今天及4月11日展開南北遶境之旅，保佑用路人平安...

春天版落葉大道 嘉義世賢路舖出紅褐色地毯

嘉義市世賢路的分隔島種植近千棵的桃花心木，現正值換葉季節，大量落葉在步道鋪成黃綠色、紅褐色交雜的地毯，彷彿秋冬氛圍，卻又...

公益同行 永康公所與青商會擦拭危險路口轉角圓鏡

台南市永康區公所、永康國際青商會今辦理「擦亮世界的角落」公益活動，一起擦拭危險路口轉角圓鏡，希望藉此降低交通事故發生。

影 ／安定真護宮燒王船 罕見陸上行舟奇景

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮3年1科南瀛王船祭，今上午進行壓軸「送王」燒王船醮典，與會數百名信眾一早拉繩索齊力將王船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。