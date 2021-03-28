嘉縣首座老人健身房揭牌 專業教練和數據分析延緩失能

嘉義縣第一座「老人健身房」中埔銀髮健身俱樂部，今天上午在中埔鄉裕民社區揭牌啟用，縣長翁章梁、立委陳明文等也到場參加揭牌典禮，健身房內除18套健身器材，更有中正大學學生提供專業指導、專業分析數據 ，提升銀髮族生活品質，延緩老化失能。

嘉義縣老年人口比例截至今年2月底20.48%居本島之冠，已進入超高齡社會， 衛生福利部為鼓勵銀髮長者規律和安全運動，去年補助各縣市執行「銀髮族健身俱樂部試辦計畫」，希望長輩能養成規律運動並帶動地方運動風氣，中埔鄉公所成嘉義首個示範點。

嘉義縣府與裕民社區發展協會、中正大學運動競技學系運動科學研究室等單位合作，在中埔鄉設立縣內第一座老人健身房，提供18套個人化的多元健身器材，包含划船機及槓鈴啞鈴等，由國立中正大學運動競技學系師生設計多組課程現場指導。

長輩在訓練前會先行檢測體脂、肌耐力、握力等，透過中正大學運動競技系專業教練指導長輩規律的運動，結合肌力、肌耐力、柔軟度、平衡及心肺功能運動，並將重訓成果再次測量，記錄在個人銀髮健身護照內。

中正大學運動競技學系教授王順正表示，會將課程前後測量結果送到實驗室分析，了解重訓運動後身體各機能的提升變化，有助於改善長輩認知功能、生活品質、情緒及社交參與、延緩老化失能等照顧好這些長輩間接幫助更多家庭。