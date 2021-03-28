台南麻豆公所區政報告 6億元麻善大橋南科聯外道明年動工

台南市政府麻豆區公所今下午舉辦「柚花音樂飄」活動，區長孔慶瑤向市長黃偉哲等人簡報區政成果，黃偉哲除看好麻豆未來發展。立委郭國文也透露，麻豆經麻善大橋通往南科園區的聯外道路開闢案，約6億元經費已有著落，可望明年動工，力拚約2年完成。

「柚花音樂飄」活動，在吉園農場舉行，黃偉哲與市府主管到場邊喝咖啡聞花香，一邊聽取簡報，黃表示，麻豆區政近年來發展相當穩定，公所努力值得肯定。他強調，未來將強化麻豆道路交通建設，更要與立委郭國文一起合作，打通麻豆往南科的交通任督二脈。

郭國文致詞時也透露，日前與市議員陳秋宏等人爭取的經台19甲麻善大橋右轉溪埔中路經胡厝寮至烏橋中路約6億改善經費除有著落，中央可望明年動工，希望開工後2年內完成，未來麻豆可快速往來南科園區，不用再經善化胡厝寮聚落，更安全且便捷。

黃偉哲表示，先前為改善麻豆的淹水問題，市府對麻豆建設經費投入，以水利改善設施占比較高，如今治水已改善，未來市府將投入更多的經費，協助麻豆進行道路交通的改善。另外面積約為110.84公頃的麻豆工業區市地重劃，預計8月完工，未來將變成南科的衛星工業區 ，帶動地方發展。