攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

台灣沿海滿布各類魚塭，養殖虱目魚、文蛤等作物，攝影師鈴木二郎近日用空拍機捕捉嘉義縣布袋沿海各色魚塭，從粉紅、乳白到寶藍色，宛如小學生手上的調色盤，令人嘖嘖稱奇，專家也解釋，這些顏色並非汙染，而是養殖漁民很重要的前置作業「作水」，利用天然的營養，讓魚苗能夠健康成長。

攝影師鈴木二郎在嘉義布袋近台南地區，用空拍機拍下五顏六色的養殖池，分享至臉書社團「嘉義之美」，並以「漁民的調色盤」為題，引發網友熱議，有網友大力稱讚，但也有網友質疑，這些莫非是水質汙染，是否會對土壤環境造成影響。

嘉義縣漁業科長張建成解釋，粉紅色的魚塭是文蛤的光合菌培養池，漁民會先將光合菌及有機質，如水產雜料、豆魚粉、米糠等倒入池中發酵，等作用完全後，會形成夢幻的粉紅色肥水，作為文蛤餌料，提供牠們成長所需的營養。

嘉義大學水生生物系助理教授郭建賢說，白色魚塭是漁民於乾池內投放石灰，或魚塭剛引入水時會與底土混合；另投放天然的苦茶粕消毒、除雜魚蝦的魚塭，因富含天然蛋白質，池面也會產生大量的白色泡沫。

4到5月是漁民買投魚苗季節，曬完魚溫後，漁民會視養殖魚種或池水功能先行「做水」，郭建賢說投放營養源，可以讓池底長出藻類及小型浮游生物，提升生態系統穩定度，「水至清則無魚」，一方面也讓魚蝦可以隱蔽。

等魚蝦長大，漁民便會開始投放人工飼料，未吃完的飼料或魚蝦排泄物沉澱，屆時水質優養化，水面開始呈現藍綠色，必須添加益生菌分解有機質，民眾一般吃到的「土味」便是由此而來。