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雲林西螺老大媽今啟程遶境國道之南 4月11日有一天北巡

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
西螺鎮廣福宮老大媽今天及4月11日遶境完國道路線後，晚間7點都會駐駕在西螺服務區讓信眾參拜及鑽轎腳。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮廣福宮老大媽今天及4月11日遶境完國道路線後，晚間7點都會駐駕在西螺服務區讓信眾參拜及鑽轎腳。記者陳苡葳／攝影

媽祖駕道，福佑國道！」雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽連續第8年出巡上國道，在今天及4月11日展開南北遶境之旅，保佑用路人平安；高速公路局長趙興華說，「國道媽」每年遶境為民祈福，也在休息站駐駕讓用路人「鑽轎腳」感受媽祖慈悲，去年高速公路死亡車禍比以往減少2成。

老大媽今天在西螺廣福宮董事會全體成員及信徒恭迎下出廟並駐駕西螺服務區，趙興華、副縣長謝淑亞、南仁湖公司副董事長李宗熹及多位地方人士皆到場接駕，在點燈祈福儀式後，共同祝願祈求媽祖出巡遶境能夠庇佑用路人平安，並降低事故發生率。

李宗熹表示，國道媽盛名源自2014年西螺服務區舉辦「國道媽祖節」，當時恭請西螺廣福宮媽祖聖駕上國道，並在西螺服務區駐駕2日，也於服務區內外遶境祈求駕駛人平安，商店業者生意興隆。

2018年因媽祖金身皆為用路人捐獻而賜名「國道媽」，後擲筊向媽祖請示，除駐駕日增至7天，媽祖也指示要遶境國道每個服務區；或許是冥冥之中牽引，當年恰逢大型遊覽車事故頻傳，國道媽再利用2天繞行中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟等南、北多處服務區。

國道媽從今天上午7點開始展開南巡行程，路線為國道一號西螺服務區、古坑綠色隧道驛站，國道三號古坑、東山、關廟等服務區，和國道公路警察局第四、第八公路警察大隊，及古坑、白河、善化、新市、斗南等分隊，晚上7點左右返至西螺服務區南站安座。

另4月11日北巡行程預定上午7點於西螺廣福宮迎媽祖出廟，40分鐘後出發至國道一號西螺服務區北站舉行繞境儀式，9點啟程至國道公路警察局第二、第三公路警察大隊及楊梅、後龍分隊，和國道一號湖口、中壢服務區，晚上7點則在湖口服務區北站安座。

高公局、南仁湖公司及信眾贈特製金牌予西螺廣福宮老大媽，廟方回贈平安符致謝。記者陳苡葳／攝影
高公局、南仁湖公司及信眾贈特製金牌予西螺廣福宮老大媽，廟方回贈平安符致謝。記者陳苡葳／攝影
高速公路局長趙興華（左六）、副縣長謝淑亞（中）今和多位地方人士到西螺服務區恭迎西螺廣福宮老大媽聖駕，在點燈祈福儀式後，共同祝願祈求媽祖出巡遶境國道庇佑用路人平安，並降低事故發生率。記者陳苡葳／攝影
高速公路局長趙興華（左六）、副縣長謝淑亞（中）今和多位地方人士到西螺服務區恭迎西螺廣福宮老大媽聖駕，在點燈祈福儀式後，共同祝願祈求媽祖出巡遶境國道庇佑用路人平安，並降低事故發生率。記者陳苡葳／攝影
高速公路局長趙興華（左起）、副縣長謝淑亞、廣福宮董事長廖忠杉及南仁湖公司敲下鑼聲，象徵西螺廣福宮老大媽國道遶境之旅南巡啟程。記者陳苡葳／攝影
高速公路局長趙興華（左起）、副縣長謝淑亞、廣福宮董事長廖忠杉及南仁湖公司敲下鑼聲，象徵西螺廣福宮老大媽國道遶境之旅南巡啟程。記者陳苡葳／攝影

國道 媽祖 遶境

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