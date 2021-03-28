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春天版落葉大道 嘉義世賢路舖出紅褐色地毯
嘉義市世賢路的分隔島種植近千棵的桃花心木，現正值換葉季節，大量落葉在步道鋪成黃綠色、紅褐色交雜的地毯，彷彿秋冬氛圍，卻又有溫暖的氣溫，成為騎單車、散步休閒好場所，也容易拍出網美照；此外，汽車經過該路段，落葉飛揚場景顯得相當浪漫。
嘉義市政府觀光新聞處指出，桃花心木種植於世賢路二段、三段，約介於新民路到高鐵大道之間，落葉季以往約3月底到4月中旬，目前樹上還有許多葉子，預計持續2周左右。
據觀察，今天已經可見大量落葉，連柏油路面都鋪滿樹葉，有民眾特地持單眼相機捕捉美景；市府也從高空鳥瞰，世賢路兩側分隔島的一整排桃花心木，可見翠綠、金黃、紅褐等繽紛色調。
觀新處表示，世賢路分隔島設為自行車道，可搭配YouBike2.0系統，民眾騎乘穿梭桃花心木綠廊，欣賞落葉紛飛，不過提醒若葉子太多或遇到下雨，容易打滑，須注意路況小心慢行。
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