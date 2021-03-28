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春天版落葉大道 嘉義世賢路舖出紅褐色地毯

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市世賢路的分隔島種植近千棵的桃花心木，現正值換葉季節。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路的分隔島種植近千棵的桃花心木，現正值換葉季節。圖／嘉義市政府提供

嘉義市世賢路的分隔島種植近千棵的桃花心木，現正值換葉季節，大量落葉在步道鋪成黃綠色、紅褐色交雜的地毯，彷彿秋冬氛圍，卻又有溫暖的氣溫，成為騎單車、散步休閒好場所，也容易拍出網美照；此外，汽車經過該路段，落葉飛揚場景顯得相當浪漫。

嘉義市政府觀光新聞處指出，桃花心木種植於世賢路二段、三段，約介於新民路到高鐵大道之間，落葉季以往約3月底到4月中旬，目前樹上還有許多葉子，預計持續2周左右。

據觀察，今天已經可見大量落葉，連柏油路面都鋪滿樹葉，有民眾特地持單眼相機捕捉美景；市府也從高空鳥瞰，世賢路兩側分隔島的一整排桃花心木，可見翠綠、金黃、紅褐等繽紛色調。

觀新處表示，世賢路分隔島設為自行車道，可搭配YouBike2.0系統，民眾騎乘穿梭桃花心木綠廊，欣賞落葉紛飛，不過提醒若葉子太多或遇到下雨，容易打滑，須注意路況小心慢行。

桃花心木種植於嘉義市世賢路二段、三段的分隔島。圖／嘉義市政府提供
桃花心木種植於嘉義市世賢路二段、三段的分隔島。圖／嘉義市政府提供
桃花心木落葉季適合拍網美照。圖／嘉義市政府提供
桃花心木落葉季適合拍網美照。圖／嘉義市政府提供
桃花心木於近期換葉，營造彷如秋冬落葉場景。圖／嘉義市政府提供
桃花心木於近期換葉，營造彷如秋冬落葉場景。圖／嘉義市政府提供
桃花心木葉舖成紅褐色、黃綠色地毯。圖／嘉義市政府提供
桃花心木葉舖成紅褐色、黃綠色地毯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路的分隔島種植的桃花心木，正值換葉季。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路的分隔島種植的桃花心木，正值換葉季。記者林伯驊／攝影
桃花心木種植於嘉義市世賢路二段、三段，約介於新民路到高鐵大道之間。圖／嘉義市政府提供
桃花心木種植於嘉義市世賢路二段、三段，約介於新民路到高鐵大道之間。圖／嘉義市政府提供

嘉義 自行車

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