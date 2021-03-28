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公益同行 永康公所與青商會擦拭危險路口轉角圓鏡
台南市永康區公所、永康國際青商會今辦理「擦亮世界的角落」公益活動，一起擦拭危險路口轉角圓鏡，希望藉此降低交通事故發生。
坊間轉角圓鏡設置相當普遍， 但常見鏡面汙損，警示功能性降低，無法有效發揮其應有功效。青商會舉辦「擦亮世界的角落」活動， 邀請永康青年商會會長侯廷憲、市議員林阳乙、永康區長張睿民，喚起全民重視社區工作，營造美好社區環境。
永康區長張睿民表示，「擦亮世界的角落」係針對聯合國SDGs17項計畫裡的第11項「永續城市」的項目，轉角圓鏡的功能為減少因視野死角造成交通遺憾，有效降低事故發生，讓駕駛人與用路人安全有保障。擦拭危險路口轉角圓鏡提升用路人安全值得大家關心，若發現有模糊不清者，可向里辦公室或公所通知更換。
包括永康西勢社區發展協會理事長林冠維、金城青商會長楊鈞皓、永康獅子會長林博全、歸仁獅子會長邱明財、展望獅子會長楊勝凱、西灣社區發展協會理事長陳玄宗、台南市紋身從業人員職業工會理事長陳國斌等人也出席參與。
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