影 ／安定真護宮燒王船 罕見陸上行舟奇景

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮3年1科南瀛王船祭，今上午進行壓軸「送王」燒王船醮典，與會數百名信眾一早拉繩索齊力將王船拉至百公尺王船地，10點9分王船冒煙起火，1小時餘燒成灰燼，數月來系列廟會活動圓滿落幕。

蘇厝第一代天府真護宮為曾文溪流域代天巡狩王爺信仰發源地之一，也是王爺信仰與王船祭研究重鎮，廟方3年1科南瀛王船祭，是台灣西南沿海地區王爺信仰重要儀式大事，典藏一艘超過50年歷史檜木王船，更是一大特色。

今年適逢廟方3年1科王船祭，相關建醮事宜展開，而廟方斥資近百萬元委託王船師傅林良太歷經1個多月打造的王船「南瀛號」已完成，船長、寬分別為36、12尺，船身造型華麗、氣派。

昨下午進行普度，吸引虔誠信眾參與，祭拜物品綿延數百桌，規模更勝往年。

今上午舉行壓軸「送王」燒王船儀式，市長黃偉哲擔任主祭官，帶領真護宮主委陳榮春、立委郭國文、市議員林志展、李文俊、李偉智、陳碧玉、安定區長李燿州等人在王船前祭拜。

熱情鄉親護送王船，用力拉起3條粗長繩索，出現「陸上行舟」罕見奇景，約40分鐘後來到廟前100公尺外王船地，與會各友廟送江陣、神轎繞行王船，上午10點9分王船起火燃燒，風勢助燃漸漸燒至船身，大批信眾膜拜，護送王船上天庭，祈求國泰民安。

黃偉哲表示，希望透過王船祭，為國家、人民祈福，去除瘟疫，迅速遠離疫情，大家攜手度過災厄，順利、平安。