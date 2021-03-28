聽新聞
test
0:00 / 0:00

英迪格酒店前進阿里山 預計2022年下半年開幕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山英迪格酒店為共分地上6樓及地下2層。圖／嘉義縣政府提供
阿里山英迪格酒店為共分地上6樓及地下2層。圖／嘉義縣政府提供

洲際酒店集團旗下「阿里山英迪格酒店」位於阿里山公路巃頭，是彰雲嘉南地區第1家國際潮牌酒店，引進國際級設計團隊，共84間頂級客房，打造「通往阿里山無盡寶藏的鑰匙」2，7日舉行上樑祈福儀式，預計2022年下半年開幕。

阿里山英迪格酒店為一楝地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，84間客房，同時具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、景觀戲水池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造「通往阿里山無盡藏的鑰匙」，將是阿里山地區第1家國際品牌旅館。

嘉義縣文化觀光局長許有仁代表縣長翁章梁出席上樑典禮，許表示巃頭地區的環境非常優越，位於阿里山公路中繼點，距離中埔交流道或阿里山國家森林遊樂區的車程都在1小時以內，也期許為山區創造就業機會。

阿里山英迪格酒店後方就是龍銀山步道，也鄰近巃頂步道，周邊茶及咖啡產業資源豐富，前往觀賞隙頂雲海、頂石棹雲瀑琉璃光及二延平步道的距離都不遠。

許有仁期待阿里山英迪格酒店設定的「無盡藏哲學」故事主軸，能進一步結合茶文化、咖啡、原住民等在地特色，提升嘉義縣旅宿品質及內涵，成為嘉義縣的新興觀光亮點。

阿里山英迪格酒店配置84間客房，附設頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台等設施。圖／嘉義縣政府提供
阿里山英迪格酒店配置84間客房，附設頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台等設施。圖／嘉義縣政府提供
阿里山英迪格酒店上樑祈福典禮。圖／嘉義縣政府提供
阿里山英迪格酒店上樑祈福典禮。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 酒店 嘉義

延伸閱讀

點點星光！阿里山「螢火蟲季」清明連假登場

阿里山達邦公路火警解除 燃燒面積約100平方公尺

阿里山達邦公路邊坡又火警 林管處估27日才能滅

阿里山又發生森林火災未波及公路 假日疏運照常

相關新聞

英迪格酒店前進阿里山 預計2022年下半年開幕

洲際酒店集團旗下「阿里山英迪格酒店」位於阿里山公路巃頭，是彰雲嘉南地區第1家國際潮牌酒店，引進國際級設計團隊，共84間頂...

影／舊愛變新歡 台南草地換物市集各取所需

為倡議廢棄物源頭減量、讓用不到的物品可以再生，台南社大、後甲國中及東區小東里今天下午在小東里光明公園合辦草地換物市集，衣...

台南鯤喜灣藍天迎風箏 馬車遊喜樹

台南市南區樂活鯤喜灣活動今明兩天在喜樹340巷廣場登場，有市集、舞台表演、手作體驗、風箏表演、馬術體驗、集章活動，小朋友...

台南社大台江分校師生迎接觀音佛祖生日 手作香珠祈安

台南社大台江分校推動大廟興學，邁入第15年，為迎接大道公、觀音佛祖生日，師生志工代昨晚齊聚朝皇宮，以在地常見的七里香、玉...

優秀女青年！平日警局忙 假日還當生命線志工傾聽聲音

嘉義市政府今天舉辦青年節優秀青年表揚，共有縣市100名社會青年、學生獲獎，嘉義市警察局社工員張芳薇，假日到生命線擔任志工...

請來王爺遶境掃除疫情 台南安定真護宮王船祭下午普渡

台灣許多知名大廟因疫情停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，打頭陣的安定蘇厝真護宮王船祭率先登場，今天下午舉辦普渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。