英迪格酒店前進阿里山 預計2022年下半年開幕

洲際酒店集團旗下「阿里山英迪格酒店」位於阿里山公路巃頭，是彰雲嘉南地區第1家國際潮牌酒店，引進國際級設計團隊，共84間頂級客房，打造「通往阿里山無盡寶藏的鑰匙」2，7日舉行上樑祈福儀式，預計2022年下半年開幕。

阿里山英迪格酒店為一楝地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，84間客房，同時具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、景觀戲水池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造「通往阿里山無盡藏的鑰匙」，將是阿里山地區第1家國際品牌旅館。

嘉義縣文化觀光局長許有仁代表縣長翁章梁出席上樑典禮，許表示巃頭地區的環境非常優越，位於阿里山公路中繼點，距離中埔交流道或阿里山國家森林遊樂區的車程都在1小時以內，也期許為山區創造就業機會。

阿里山英迪格酒店後方就是龍銀山步道，也鄰近巃頂步道，周邊茶及咖啡產業資源豐富，前往觀賞隙頂雲海、頂石棹雲瀑琉璃光及二延平步道的距離都不遠。