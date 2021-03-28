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英迪格酒店前進阿里山 預計2022年下半年開幕
洲際酒店集團旗下「阿里山英迪格酒店」位於阿里山公路巃頭，是彰雲嘉南地區第1家國際潮牌酒店，引進國際級設計團隊，共84間頂級客房，打造「通往阿里山無盡寶藏的鑰匙」2，7日舉行上樑祈福儀式，預計2022年下半年開幕。
阿里山英迪格酒店為一楝地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，84間客房，同時具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、景觀戲水池、三溫暖及健身房等設施，引進國際級設計團隊，打造「通往阿里山無盡藏的鑰匙」，將是阿里山地區第1家國際品牌旅館。
嘉義縣文化觀光局長許有仁代表縣長翁章梁出席上樑典禮，許表示巃頭地區的環境非常優越，位於阿里山公路中繼點，距離中埔交流道或阿里山國家森林遊樂區的車程都在1小時以內，也期許為山區創造就業機會。
阿里山英迪格酒店後方就是龍銀山步道，也鄰近巃頂步道，周邊茶及咖啡產業資源豐富，前往觀賞隙頂雲海、頂石棹雲瀑琉璃光及二延平步道的距離都不遠。
許有仁期待阿里山英迪格酒店設定的「無盡藏哲學」故事主軸，能進一步結合茶文化、咖啡、原住民等在地特色，提升嘉義縣旅宿品質及內涵，成為嘉義縣的新興觀光亮點。
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