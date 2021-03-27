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影／舊愛變新歡 台南草地換物市集各取所需

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大今天舉辦草地換物市集，現場免費修繕電器用品。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天舉辦草地換物市集，現場免費修繕電器用品。記者鄭惠仁／攝影

為倡議廢棄物源頭減量、讓用不到的物品可以再生，台南社大、後甲國中及東區小東里今天下午在小東里光明公園合辦草地換物市集，衣服、圖書、玩具、飾品、蔬菜應有盡有，大家各取所需，讓自己的舊愛變成別人的新歡。

草地換物市集吸引50個攤位參加，還有年輕人、青少年樂團表演，以及在地志工團體「台南維修咖啡館」的免費修家電、腳踏車。小妹妹用自己的玩具換來白色狗玩具，小男孩則換來飛機，還有人用微笑、可愛、擁抱換來攀樹體驗，大家各取所需相當有意思。

李姓家長帶著孩子來參加，部分玩具已經好多年不玩了，今天他們把這些舊玩具，換來孩子喜歡的玩具，他說，這種以物易物，讓舊愛去旅行，新歡來我家的草地換物市集活動，很有意義。

草地換物市集還與在地一群喜歡動手修理的公民團體「台南維修咖啡館」合作規畫修繕專區，推廣愛物惜物、舊物可以再生的作法。維修咖啡館召集人李青說，維修咖啡館是一個在世界各地很受歡迎的社區活動，全球已有2千多個這種維修志工社團，透過活動自然的跟民眾對話，交流維修的知識與技巧也互相交換使用物品的故事。

今天許多民眾帶來了壞掉的電扇、烤箱等家具和文具，由志工一一修復；也有人單車壞了也騎來修理，李青說，志工來自各行各業，也各有專長，但都是愛手做、愛助人，也看到社會正向且溫暖的力量。

台南社大今天舉辦草地換物市集，小朋友用微笑換得攀樹體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天舉辦草地換物市集，小朋友用微笑換得攀樹體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天舉辦草地換物市集，民眾帶來各式物品交換。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天舉辦草地換物市集，民眾帶來各式物品交換。記者鄭惠仁／攝影

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