消防員精心設計闖關拿獎金 防災園遊會吸引500人參加

台南市消防局第二大隊今天在麻豆區總爺藝文中心舉辦「牛轉乾坤、防災保身」園遊會，祭出最高5000元獎金，吸引近500人參加，透過消防競賽和闖關，增長消防安全知識。

消防競賽之一是鋪設消防安全健康步道，民眾赤腳行走時要念出消防宣導標語並說明意義，1分鐘內通過有100元禮券，過關速度最快的還有冠軍5000元，民眾參加每個消防闖關遊戲、消防競賽都可獲100元禮券，過5關再加碼1000元。

台南市第二救災救護大隊與南市消防之友會第二辦事處舉辦這場防災保身的園遊會，除了祭出過關拿禮券、消防體驗抽獎等好康，參加消防著色繪畫比賽和消防競賽可再換取摸彩券，最大獎有電視機、平板電腦、腳踏車等。

彩繪消防著色活動有國小及幼兒園組300多位小朋友報名參加，國小組前三名為王盈又、林芊紫、黃翌晴，佳作王信鈞、陳芝亦、陳黎恩、張凱傑、吳宥勳；幼兒園組前三名陳永鈴、林芊綺、李如恩，佳作許芷瑜、蔡伊宸、鐘苡軒、劉尹霏、蔡芯霏。