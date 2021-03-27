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台南鯤喜灣藍天迎風箏 馬車遊喜樹

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區樂活鯤喜灣活動今明兩天在喜樹340巷廣場登場，小朋友餵迷你馬。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區樂活鯤喜灣活動今明兩天在喜樹340巷廣場登場，小朋友餵迷你馬。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區樂活鯤喜灣活動今明兩天在喜樹340巷廣場登場，有市集、舞台表演、手作體驗、風箏表演、馬術體驗、集章活動，小朋友以紅蘿蔔餵食馬、羊，學習椪餅製作，還有編繩教作，熱鬧又有趣。

活動由台南市副市長趙卿惠、民政局局長姜淋煌、觀光旅遊局局長郭貞慧、南區區長蕭琇華等人共同揭幕。廣場有近1百攤市集，有許多網紅店家，像是瓜瓜園、8818比薩屋、isaac韓國奶油土司以及在地小農、青農及農特產商家，還有喜樹阿嬤魚包創作新品「逗貓神器」青蒜問世，一開賣就吸引眾多人潮。

市集發行限量優惠市集消費券，100元可消費120元，現場就有販售。市集的精采亮點有灣裡馬場的馬兒及馬車遊喜樹、340巷的天空上及草地上，還有精彩的軟體風箏展示；也可以報名參加彩繪風箏、喜樹風情手作體驗。

今年的「喜樹風味餐」由喜樹萬皇宮主辦百桌的風味餐，也響應食用國產豬及幫助小農的行動，每一桌都有台產豬風味料理並贈送兩顆國產鳳梨，力挺台灣農民。活動洽詢專線：06-2635498。

台南市南區公所舉辦樂活鯤喜灣活動，現場教作繩編織。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區公所舉辦樂活鯤喜灣活動，現場教作繩編織。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區公所舉辦樂活鯤喜灣活動，民眾乘坐馬車遊喜樹。圖／南區公所提供
台南市南區公所舉辦樂活鯤喜灣活動，民眾乘坐馬車遊喜樹。圖／南區公所提供

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