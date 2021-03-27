台南社大台江分校師生迎接觀音佛祖生日 手作香珠祈安

台南社大台江分校推動大廟興學，邁入第15年，為迎接大道公、觀音佛祖生日，師生志工代昨晚齊聚朝皇宮，以在地常見的七里香、玉蘭花、艾草、石菖蒲等植物，手作平安香珠，注入眾人祈安的心靈力量，最後由大廟主委郭建良帶領向觀音佛祖、大道公獻香，大家從在地學習到文化參與，十分感動。

社大台江分校表示，大廟興學為振興台灣村廟文化信仰，培育在地文化實踐社群，特別規畫手作植物香及花藝課程。農曆2月19日為海尾觀音佛祖、淵海佛祖生日，大廟興學師生志工，分工手作大道公平安香珠3百顆，提前向觀音佛祖、淵海佛祖祝壽。

志工賴艾君表示，適逢大道公、觀音佛祖生日，大家手做平安香珠，將大道公精神與文化融合在內，傳遞善與正面能量，保平安。志工陳姵鈞說，從揉香粉到成圓珠，要經過不斷的拉、提、捏、揉、搓圓過程，不是那麼簡單，透過手的溫度把香味提升；也透過情感投入，共祈平安，感受到大道公信仰馨香。