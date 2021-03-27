優秀女青年！平日警局忙 假日還當生命線志工傾聽聲音

嘉義市政府今天舉辦青年節優秀青年表揚，共有縣市100名社會青年、學生獲獎，嘉義市警察局社工師張芳薇，假日到生命線擔任志工，對於社會服務、志工充滿熱情，多次獲社福單位及生命線表掦，這次獲選嘉義優秀青年，同事們都認為她實至名歸。

嘉義市長黃敏惠今天逐一頒獎給每名獲獎青年，稱讚青年在不同的工作場域中，能夠發揮熱情、關懷弱勢，對國家社會做出貢獻，是真正嘉義之光；教育處長林立生也贈送優秀青年一卡通文創鑰匙圈，鼓勵青年搭乘公共運具。

張芳薇表示，從小就跟著母親參與各種社會服務、志工工作，在每一次服務過程中，都看到受助者的需求及獲助後的喜悅，這份喜悅也激勵她成為社工師，參與更多社會服務，到嘉義縣生命線擔任志工已13年，並在30歲就擔任志工團團長。

她說，嘉義縣生命線每年接到5400多通電話，平均每天約15通電話，每通電話短則5分鐘長的要講20分鐘，服務過程除了開導，更要耐心傾聽，從個案話語中聽到他們的需求，協助他們解決問題。