聽新聞
test
0:00 / 0:00
優秀女青年！平日警局忙 假日還當生命線志工傾聽聲音
嘉義市政府今天舉辦青年節優秀青年表揚，共有縣市100名社會青年、學生獲獎，嘉義市警察局社工師張芳薇，假日到生命線擔任志工，對於社會服務、志工充滿熱情，多次獲社福單位及生命線表掦，這次獲選嘉義優秀青年，同事們都認為她實至名歸。
嘉義市長黃敏惠今天逐一頒獎給每名獲獎青年，稱讚青年在不同的工作場域中，能夠發揮熱情、關懷弱勢，對國家社會做出貢獻，是真正嘉義之光；教育處長林立生也贈送優秀青年一卡通文創鑰匙圈，鼓勵青年搭乘公共運具。
張芳薇表示，從小就跟著母親參與各種社會服務、志工工作，在每一次服務過程中，都看到受助者的需求及獲助後的喜悅，這份喜悅也激勵她成為社工師，參與更多社會服務，到嘉義縣生命線擔任志工已13年，並在30歲就擔任志工團團長。
她說，嘉義縣生命線每年接到5400多通電話，平均每天約15通電話，每通電話短則5分鐘長的要講20分鐘，服務過程除了開導，更要耐心傾聽，從個案話語中聽到他們的需求，協助他們解決問題。
張芳薇也鼓勵青年們，假日多出門參與志工服務，服務他人不僅是利他也利己，因為在服務的喜悅中，可讓內在心靈獲得更多平靜滿足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言