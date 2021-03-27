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「這是羞辱！」雇主拿8千多個硬幣付移工薪資 勞動局傻眼

不靠山的虎尾市區竟出現白鼻心 陳屍路旁嚇壞路人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影
不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮不靠山，但鬧區中心今天上午出現一隻疑似白鼻心或鼬獾的動物，陳屍路旁，嚇壞了所有路過的人，由於鼬獾或果子狸被認為是新冠肺炎狂犬病毒帶源者之一，民眾擔心害怕，虎尾鎮公所獲報趕緊請清潔隊清移，以免造成恐慌，至於是被人丟棄或是逃跑的竉物將進一步了解。

位於虎尾鎮布袋戲館後方停車場旁的公安路，今天上午被人發現一隻動物死屍，原以為是貓或狗，但仔細一看既非貓也非狗，竟是一隻疑似鼬獾的動物，因虎尾不靠山，如何市區中心會出現這種動物，大家甚感不解。

由於假日停車場附近遊客多，每個路過的人都驚嚇閃避，由於鼬獾和俗稱白鼻心的果子狸外觀相似，由於鼬獾被是為狂犬病帶源，而白鼻心也被質疑是新冠肺炎的帶源者之一，引起附近居民擔憂。

經進一步比對，應是該死屍應是白鼻心無誤，有人通報鎮公所，鎮長丁學忠極表重視，趕緊請清潔隊前往清理，至於市中心如何會出現白鼻心，據了解果子狸可以繁殖，但人工繁殖的均有剪耳，該動物死屍是遭人棄養或任意丟棄屍體，抑或是逃跑的動物誤闖市區，將調閱監視器進一步釐清。

不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影
不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影
不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影
不靠山的虎尾鎮鬧區中心路旁出現一隻白鼻心死屍，路過的人都感害怕。記者蔡維斌／攝影

新冠肺炎 狂犬病 停車場

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