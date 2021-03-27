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請來王爺遶境掃除疫情 台南安定真護宮王船祭下午普渡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影
台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影

台灣許多知名大廟因疫情停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，打頭陣的安定蘇厝真護宮王船祭率先登場，今天下午舉辦普渡法會不過上午就封閉廟前一半路面擺設祭品，長達300公尺的各式祭品場面相當壯觀。

真護宮王船祭3月13日熱鬧登場，歷經「請王」、王船遶境新市、善化、新化、永康等地由五府千歲乘王船沿途「掃除肺炎疫情」，今天下午普渡、明天「送王」、火化王船儀式結束後，整個王船祭活動才算圓滿落幕。

台南市今年五大香科將一路辦到5月底，各大廟遶境掃除瘟疫護國利民。

真護宮主委陳榮春說，23日起鼓入醮、27日下午普渡、28日上午送王，火化王船，隨後謝燈篙，醮典才圓滿落幕；希望五朝王醮消除瘟疫，讓社會更祥和百姓安居樂業。

「五大香科」隨後安南鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽香祈安三朝香醮」27日登場，主要活動有豎燈篙、送請火王、陣頭遶境；安定蘇厝長興宮「七朝王醮瘟王祭」4月3日到5月8日有豎燈篙、請王、遶境、普渡、人力扛王船。

台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影
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台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影
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台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影
台南安定真護宮王船祭下午普渡。記者周宗禎/攝影

王船 遶境 普渡

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