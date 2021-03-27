雲林暖警超有心！幫七旬獨居老人修屋還送大批家電物資

暖警真有心，不僅幫忙修屋，還添購家電物資一應俱全！雲林縣水林鄉70多歲陳姓獨居老翁，平常都仰賴低收入戶補助金過生活，窩居了幾十年的老平房，年久失修，逢雨必漏，家裡的洗衣機故障也沒錢更換，當地土厝派出所警員黃慶輝得知，透過張榮發基金會暖心伸援手，除了協助修繕整建屋舍，讓老人家遮風避雨，還幫忙發動添購大批家電，老人家感動得紅了眼眶。

北港分局組長陳銘祥說，張榮發基金會行動式服務，由基金會專員夏塘昱今天在警員黃慶輝及第二組巡官黃景立、劉宇軒陪同下，送上洗衣機、電鍋、電風扇及大批米油民生物資，並探望老人家生活。

70多歲陳姓獨居老人，多年來無人陪伴，生活困苦，唯一賴以為生的老房舍，到處斑剝陳舊，尤其屋頂漏水很久，老人家無法登上屋頂修護，雨天只能用水桶接水，張榮發基金會協助修理，並將屋內天花板一併重新裝修粉刷，使老屋煥然一新。

「這一生從沒有受過如此大的恩惠！」老人家老眼泛淚，緊握專員夏塘昱的手，不停地道謝，他說，感謝大家給了他一個新家，不僅屋還送來大批家電物資，翻轉他苦難的生活，不知該說什麼才能表達心中的感謝。