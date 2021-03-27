影/台南永康凌霄寶殿武龍宮送高麗菜鳳梨 人龍長500米

台南市永康區凌霄寶殿武龍宮考量最近高麗菜產量過剩滯銷、鳳梨因為沒辦法大量出口也面臨產銷過剩，特別準備了1000份鳳梨、高麗菜，還有口罩及鳳梨便當要送給弱勢鄉親，不過不到1小時就送完了，眼見後方還有近500公尺人龍，廟方再追加，希望每一個人都能夠拿得到，直到中午都還有人在排隊。

武龍宮主委王大明、執行長吳錡進與副主委等管理委員會幹部，一早就與志工在廟前協助分送。王大明表示，因為神明體恤人間疾苦，不論蔬菜水果各種食物都是上天的恩賜，如果因為產量過剩而丟棄那就非常可惜，廟方才決定舉辦公益活動不過因為很快1000份就送完了預計再追加，花費可能超過50萬元。吳錡進指出，下個月還要舉辦祈雨法會，希望台灣風調雨順，百姓不要受苦。 台南永康凌霄寶殿武龍宮送高麗菜鳳梨，排隊人龍長達500米。記者周宗禎/攝影 台南永康凌霄寶殿武龍宮送高麗菜鳳梨，排隊人龍長達500米。記者周宗禎/攝影 台南永康凌霄寶殿武龍宮送高麗菜鳳梨，排隊人龍長達500米，主委王大明代表感謝各方支持。記者周宗禎/攝影 台南永康凌霄寶殿武龍宮送高麗菜鳳梨，排隊人龍長達500米。記者周宗禎/攝影