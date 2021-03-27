改編自鄒族愛情故事 三昧堂新女角「紅花」今粉墨登場

嘉義縣大埔鄉今日上午舉辦「第一屆大埔藝術節—初聲」，在地的三昧堂創意木偶團隊，以大埔原鄉愛情故事紅花為出發點，創作出全新女角「紅花」，將演出為大埔鄉量身打造的新戲「又見紅花」。

故事靈感來自於大埔鄉原住民與漢人間愛情故事，男主角是漢人，女主角則是鄒族的紅花姑娘，他們偶然間相遇相愛，但那是原漢民族還不能通婚的時代。

後來，紅花姑娘的部落要攻打漢人村落，紅花用「羽翎箭」報信給情郎，讓漢人村落躲過一劫，村民非常感謝紅花姑娘，但是一直找不到她的蹤跡，於是，為了報答這份救命之恩，就把居住的的村名從「番仔溝」改為「紅花園」。

三昧堂打造了全新精工戲偶「紅花」，編寫出全新的劇情「又見紅花」，將於今天下午於大埔情人公園與湖畔平台連演兩場，故事描述公孫長歌與慕容映雪打扮白衣探訪民情，遇見為愛背叛族人的少女紅花遭受族人迫害，兩人設法為兩個有世仇的村落解開心結，重新給了少女紅花一個全新結局。

新戲「又見紅花」將紅花的愛情故事改編，設定在三昧堂的布袋戲武俠時空中，紅花的戲偶由知名雕刻師戴志岳以樟木刻製偶頭，三昧堂造型師王文志設計製作髮型，少女紅花頭上與身上都有用UV造花液製作的水晶花紅花飾品，搭配施華洛仕奇水鑽，偶衣用了大量的雪紡紗做出紅花的飄逸氣質。