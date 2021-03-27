影／台南車站臨時後站搶先曝光！挑高視野看火車進站

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行，台南車站後站及往返前後站的地下道為配合工程即將拆除，臨時後站以及跨站天橋目前已在最後驗收階段，預計清明連假過後啟用，這次搭建的臨時後站彌補過去無障礙設施以及候車訊息指標不足之處，未來拆除舊後站，更可騰出部分停車空間。

台南車站後站已有40年歷史，過去為方便行人往返前後站，貫穿車站在鐵軌下興建地下道，不過因鐵路地下化工程施工，地下道及後站都須拆除。台南車站的前後站使用人次多，但原有的後站空間因腹地小，設施相對簡陋，尤其沒有無障礙設施，且停等區後來才劃設在對面路邊，皆為人所詬病。

台南車站站長林煥堂表示，臨時後站位在現有後站的南側，在各項設施都大幅改善，例如電子時刻表、時鐘等全面更新，月台及各項指標的字體、看板都放大，後站有設置電梯供行動不便、年長者、孕婦等有需求的民眾搭乘。另外，跨站天橋重視採光通風，民眾還可在天橋上透過落地窗，眺望火車進站的景象。

外圍的交通標線也都重新繪設，目前人行穿越道及交通號誌都已增設完成，並在大門兩旁新設機車、小客車的臨時停等區，設計更為人性化。