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疫情翻轉改賣和牛！他從35元鐵板麵賣到頂級A5和牛

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
龍師牛排頂級肉品依客人指定、裁切厚度、鮮切炙燒、依重量計價，讓客人依需求享受美食。記者卜敏正／攝影
龍師牛排頂級肉品依客人指定、裁切厚度、鮮切炙燒、依重量計價，讓客人依需求享受美食。記者卜敏正／攝影

「這A5和牛油花細緻均勻，你想吃多少？」嘉義市龍師牛排負責人楊志龍，36年前就在嘉義市賣牛排，為增加來客率、讓學生吃飽，開創牛排館之先賣35元鐵板麵，之後還首創「牛排吃到飽」，但去年疫情外食驟降，他改變想法改賣頂級宮崎和牛，還依客人需求秤重裁切處理、岩燒上桌，他直言「人生總有新挑戰、拚拚看！」

55歲的楊志龍國中還沒畢業，就到台中市全國飯店西餐廳當學徒，任勞任怨的他心理清楚，唯有學會一技之長，才能養活自己，他從洗碗、切菜、冷台、菜口到煎牛排都細心學習，學成出師6年後到嘉義租間小店面，開啟他的牛排館之路。

「平價牛排50元根本沒賺錢！」楊志龍表示，大飯店學成的他總認為，吃平價牛排也應有好環境，「開店創業」更是他的夢想，剛創業為打響知名度，他為爭取、培養學生客戶，還曾推出35元鐵板麵，讓許多不吃牛的學生都入店消費，也培養不少死忠客戶。

楊志龍說，30多年牛排店歲月，一直堅持「優質肉品、平易價格」，甚至首創「牛排吃到飽」，讓許多人爭相走告、來店消費，卻沒想到去年疫情讓餐飲市場一蹶不振，他和妻子、朋友商量後，決定疫情後轉型重新出發，挑戰頂級肉品，賣A5和牛。

楊志龍指出，許多嘉義人喜歡到外縣市享受頂級和牛，為找回這些客群、市場定位，他重新裝潢、採購新餐具、溼式熟成冷藏櫃，以日本宮崎頂級A5和牛等肉品，透過溼式熟成，讓牛肉含有的蛋白酵素作用，自然軟化肉質並提高了牛肉嫩度，更鮮甜多汁。

他說，因為肉品等級高，轉型後無法再走吃到飽市場，頂級肉品改依客人指定、裁切厚度、鮮切炙燒、依重量計價，讓客人依需求享受美食，這獨特做法吸引新客戶嘗鮮，有人先點200g 和牛吃不過癮、之後連點3客，還有人每5天就來品嘗一次，並直言相對外縣市和牛，真的是平易價格享受頂級牛排。預約專線：05 2838869

龍師牛排負責人楊志龍經營30多年牛排館，一直堅持「優質肉品、平易價格」，現在改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影
龍師牛排負責人楊志龍經營30多年牛排館，一直堅持「優質肉品、平易價格」，現在改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影
楊志龍為翻轉疫情，現在轉型改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影
楊志龍為翻轉疫情，現在轉型改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影
龍師牛排負責人楊志龍經營30多年牛排館，一直堅持「優質肉品、平易價格」，現在改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影
龍師牛排負責人楊志龍經營30多年牛排館，一直堅持「優質肉品、平易價格」，現在改賣頂級A5和牛。記者卜敏正／攝影

嘉義 疫情

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