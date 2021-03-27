疫情翻轉改賣和牛！他從35元鐵板麵賣到頂級A5和牛

「這A5和牛油花細緻均勻，你想吃多少？」嘉義市龍師牛排負責人楊志龍，36年前就在嘉義市賣牛排，為增加來客率、讓學生吃飽，開創牛排館之先賣35元鐵板麵，之後還首創「牛排吃到飽」，但去年疫情外食驟降，他改變想法改賣頂級宮崎和牛，還依客人需求秤重裁切處理、岩燒上桌，他直言「人生總有新挑戰、拚拚看！」

55歲的楊志龍國中還沒畢業，就到台中市全國飯店西餐廳當學徒，任勞任怨的他心理清楚，唯有學會一技之長，才能養活自己，他從洗碗、切菜、冷台、菜口到煎牛排都細心學習，學成出師6年後到嘉義租間小店面，開啟他的牛排館之路。

「平價牛排50元根本沒賺錢！」楊志龍表示，大飯店學成的他總認為，吃平價牛排也應有好環境，「開店創業」更是他的夢想，剛創業為打響知名度，他為爭取、培養學生客戶，還曾推出35元鐵板麵，讓許多不吃牛的學生都入店消費，也培養不少死忠客戶。

楊志龍說，30多年牛排店歲月，一直堅持「優質肉品、平易價格」，甚至首創「牛排吃到飽」，讓許多人爭相走告、來店消費，卻沒想到去年疫情讓餐飲市場一蹶不振，他和妻子、朋友商量後，決定疫情後轉型重新出發，挑戰頂級肉品，賣A5和牛。

楊志龍指出，許多嘉義人喜歡到外縣市享受頂級和牛，為找回這些客群、市場定位，他重新裝潢、採購新餐具、溼式熟成冷藏櫃，以日本宮崎頂級A5和牛等肉品，透過溼式熟成，讓牛肉含有的蛋白酵素作用，自然軟化肉質並提高了牛肉嫩度，更鮮甜多汁。