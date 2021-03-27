迎接台南漁光島藝術節 小朋友書寫漁光之美
台南市漁光島藝術節今天下午登場，億載國小漁光分校學生作出屬於漁光島自然元素的幾何圖騰，已完成布置，飄揚漁光大橋上，歡喜迎接各地朋友，來這個充滿療癒、慢活的安棲之嶼。
億載國小校長林志政校長表示，漁光島藝術節從3月27日至4月18日，該校已3度和設計師Ali Chen合作，由學生創作出屬於漁光島自然元素的幾何圖騰。
學校也邀請退役艦長李秋田帶領學童進行甲骨文「書印海洋」課程學習，讓學童嘗試以書法來展現他們每天快樂學習的漁光島，寫出不一樣的漁光風情。李秋田表示，學生們雖然對書法有些陌生，但好奇「心」挑動了敏銳的觸覺與天馬行空的延伸，在黑與白、濃與淡的交錯間，顯現孩子浪漫情懷與無限想像。「孩子們沒有約束沒有限制地發揮，簡單幾筆就畫出他們對漁光島的印象，漁光、防風林、小舟、雲雨的創作隨心而美。」
學生創作了16幅作品，並擺設在漁光分校的校門口，希望來參觀的遊客能來此駐足觀賞。漁光分校主任張瑾玥說，「這一片愛漁光島心情、熱烈支持漁光島藝術節的感動，是多麼希望獲得來訪友人們的青睞與鼓勵。」
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