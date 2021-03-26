全球僅4輛！1700萬超跑現身大學校慶 師生為之瘋狂

嘉義吳鳳科技大學今明兩天歡慶56周年校慶，車輛科技與經營管理系結合校慶系列活動，舉辦雲嘉地區首次的車輛聯合大展，展示多輛高級進口車，由校內學生擔任車模現場走秀，為校慶活動帶入高潮。

吳鳳科大校慶期間10時至16時，於校內花明樓前廣場展示新式能源車展示（EV& Hybrid），其中一輛紅色法拉利Ferrari 458全世界只有4輛，要價1700萬元，立刻成為全場矚目焦點。

吳鳳科大車輛系主任楊朝統說，這輛法拉利Ferrari 458屬油電車，配有3個電動馬達，全世界只有4輛，車輛上的編號0000說明其獨一無二的價值。

入口處停放的雙門麥卡倫McLaren MP4也成全場矚目，校方人員透漏，該車目前市價1200萬，根據維基百科資料，該車最高時速超過322km/h（200mph），0到100km/h加速時間只需3.1秒，在進口車中屬頂級車種。

除此之外，此次車展另有HONDA、FORD、Luxgen等大廠參加，結合校內造型系辦理車展模特兒走秀表演活動，掃描QR Code票選最夢幻車型、最佳房車，最專業的模特兒，就有機會獲得無線藍牙耳機。