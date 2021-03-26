聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球僅4輛！1700萬超跑現身大學校慶 師生為之瘋狂
嘉義吳鳳科技大學今明兩天歡慶56周年校慶，車輛科技與經營管理系結合校慶系列活動，舉辦雲嘉地區首次的車輛聯合大展，展示多輛高級進口車，由校內學生擔任車模現場走秀，為校慶活動帶入高潮。
吳鳳科大校慶期間10時至16時，於校內花明樓前廣場展示新式能源車展示（EV& Hybrid），其中一輛紅色法拉利Ferrari 458全世界只有4輛，要價1700萬元，立刻成為全場矚目焦點。
吳鳳科大車輛系主任楊朝統說，這輛法拉利Ferrari 458屬油電車，配有3個電動馬達，全世界只有4輛，車輛上的編號0000說明其獨一無二的價值。
入口處停放的雙門麥卡倫McLaren MP4也成全場矚目，校方人員透漏，該車目前市價1200萬，根據維基百科資料，該車最高時速超過322km/h（200mph），0到100km/h加速時間只需3.1秒，在進口車中屬頂級車種。
除此之外，此次車展另有HONDA、FORD、Luxgen等大廠參加，結合校內造型系辦理車展模特兒走秀表演活動，掃描QR Code票選最夢幻車型、最佳房車，最專業的模特兒，就有機會獲得無線藍牙耳機。
吳鳳科大校長蔡宏榮表示，無論是在運動會上揮灑汗水的或是創意研發成果競賽上發揮創意的參賽者們，都透過本次校慶系列活動展現了吳鳳師生的活力與實力，正符合今年的精神標語「鳳儀56、吳車腹笥」，在全球嚴峻的疫情當下，展現堅毅、創新、熱情的吳鳳精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言