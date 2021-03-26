快訊

埃及火車相撞三節車廂出軌！已知造成32死60多人傷

中職／獅猿戰因霧延賽 21年前曾發生過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市區公車路線明年調整 黃偉哲：年虧3億要用刀口上

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，市區公車路線明年將進行調整，讓想搭公車的人可以搭車。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，市區公車路線明年將進行調整，讓想搭公車的人可以搭車。記者吳淑玲／攝影

台南市公車1年虧損補貼3億元，台南縣市合併後在原縣區整合大台南幹線公車路網，但市區府城公車20條路線10年來都未調整，因各地區發展不同，有的發展迅速公共運輸需求大增，有居民抱怨沒有公車路線或班次太少，有的則是路線太長繞太遠，要求調整，市長黃偉哲表示，交通局已著手檢討，明年6月底前將進行調整。

黃偉哲說，對市民而言，公車是腳下的玫瑰，捷運是天邊的彩虹，做好公車系統是最重要的，希望透過公車系統讓市民朋友的生活服務更周全。1年虧損補貼3億都是用在支付市民前8公里免費的車資、公車維修及偏遠公車的補貼等，但錢要花在刀口上，搭乘率太低表示滿意度不夠，路線就要調整，希望明年6月前讓想搭公車的市民都能搭到車。

交通局長王銘德表示，像市區周邊像九份子及永康東橋等地區發展迅速，已委託顧問公司研究市區府城公車路網調整計畫，將依搭乘率及人口等大數據資料，明年6月前提出公車路線調整計畫，徵求民意後適度調整 ，主要朝向公車路網辨視度更高、更容易使用等方向做調整。

公共運輸處長吳俁之表示，大台南公車有122條路線（包含新納入的棕4、棕5和棕6），縣市合併後主要是在原縣區分成綠、紅、黃、藍、棕等路線，市區公車有20線一直未調整，目前委託顧問公司進行市區公車路網調整計畫，收集民眾搭乘習慣、居住人口數及轉乘目的地等大數據資料。

公車 縣市合併 公共運輸

延伸閱讀

影／台南兒童親子新遊樂園 總圖書館旁閱之森公園啟用

影／台南30里登革熱病媒蚊指數超標 市府動員區里防治

推廣台南府城文史 謝碧連故居掛牌

春來！漁民放養魚苗 黃偉哲呼籲適度放養

相關新聞

台南市區公車路線明年調整 黃偉哲：年虧3億要用刀口上

台南市公車1年虧損補貼3億元，台南縣市合併後在原縣區整合大台南幹線公車路網，但市區府城公車20條路線10年來都未調整，因...

東和鋼鐵千萬元打造頤賢球場 台大雲林分院健身加分

台大雲林分院17周年慶，院方今天舉行遠距傷口照護實例，表達科技醫療在雲林年年創新的一面，同時東和鋼鐵公司也以1200萬元...

雲林義交大隊贈30萬元愛的警示燈 老人車燈閃亮更安全

雲林縣車禍事故統計，年長者傷亡比率偏高，對於老人行的安全引起重視，雲林縣義交大隊長張松竹，為打造老人友善行的空間，主動邀...

市場內的老照片展 見證民雄光陰的故事

中正大學「重構大學路計畫」團隊與民雄七星藥局合作，民雄在地青年曾怡彰協同策展的「2021 烈風光影民雄老照片展」，今天上...

台南苦楝白花盛開如雪 木棉葬花卻有離情

台南海濱到城市，都可見苦楝樹，因花為淡紫色，也被稱為紫楝。社大台江分校學員今天到安南區海尾路環村綠道掃地，要迎接大道公生...

找到阿嬤級母校！嘉縣水上大崙國小溯源尋根訪嘉市崇文

嘉義縣水上鄉大崙國小今年創校百年，下月將辦百年校慶，校方一直認為母校是同鄉的水上國小，日前溯源校史到水上國小才發現，原始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。