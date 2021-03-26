台南市區公車路線明年調整 黃偉哲：年虧3億要用刀口上

台南市公車1年虧損補貼3億元，台南縣市合併後在原縣區整合大台南幹線公車路網，但市區府城公車20條路線10年來都未調整，因各地區發展不同，有的發展迅速公共運輸需求大增，有居民抱怨沒有公車路線或班次太少，有的則是路線太長繞太遠，要求調整，市長黃偉哲表示，交通局已著手檢討，明年6月底前將進行調整。

黃偉哲說，對市民而言，公車是腳下的玫瑰，捷運是天邊的彩虹，做好公車系統是最重要的，希望透過公車系統讓市民朋友的生活服務更周全。1年虧損補貼3億都是用在支付市民前8公里免費的車資、公車維修及偏遠公車的補貼等，但錢要花在刀口上，搭乘率太低表示滿意度不夠，路線就要調整，希望明年6月前讓想搭公車的市民都能搭到車。

交通局長王銘德表示，像市區周邊像九份子及永康東橋等地區發展迅速，已委託顧問公司研究市區府城公車路網調整計畫，將依搭乘率及人口等大數據資料，明年6月前提出公車路線調整計畫，徵求民意後適度調整 ，主要朝向公車路網辨視度更高、更容易使用等方向做調整。

公共運輸處長吳俁之表示，大台南公車有122條路線（包含新納入的棕4、棕5和棕6），縣市合併後主要是在原縣區分成綠、紅、黃、藍、棕等路線，市區公車有20線一直未調整，目前委託顧問公司進行市區公車路網調整計畫，收集民眾搭乘習慣、居住人口數及轉乘目的地等大數據資料。