東和鋼鐵千萬元打造頤賢球場 台大雲林分院健身加分

台大雲林分院17周年慶，院方今天舉行遠距傷口照護實例，表達科技醫療在雲林年年創新的一面，同時東和鋼鐵公司也以1200萬元建造籃球場和網球場，今天同步捐贈啟用，由東和鋼鐵董座侯傑騰和台大副校長張上淳共同主持開球，兩人幾十年沒碰過籃球，最後由張上淳先投籃得分，贏得滿場喝采，場面熱鬧溫馨。

台大醫院雲林分院93年4月1日由署立雲林醫院改制迄今屆滿17週年，今天下午以別緻的慶生會，慶祝創院特別日子，現場以布袋戲演繹「愛無懼／距的傷口照護」故事揭開序幕。

馬小妹15歲那年罹患脊髓腫瘤，頸部以下四肢癱瘓，諸多壓瘡需待療治，加上呼吸困難需要呼吸器支持，就診相當困難。整形外科醫師張惠琇被馬小妹和母親對抗疾病的精神所打動，也加深了張醫師積極推廣遠距傷口治療的理念，才造就了今天台大雲林分院遠距傷口照護的模式和進步。

馬小妹現身並致贈客製的布袋戲偶給張惠琇醫師、張賑疎護理師，並細說當年醫病如何攜手努力，以及醫師用心的感人故事，溫馨滿場，讓醫院同仁度過一個很特別的17歲生日趴。

同時，東和鋼鐵公司得知台大雲林分院乏於運動空間，醫護人員工作之餘，難得健身去處，獲東和榮譽董事長侯貞雄及董事長侯傑騰支持，去年以1200萬元在台大虎尾院區宿舍旁，建造4座標準籃球場和網球場，今天同步舉行捐贈揭牌儀式。

台大副校長張上淳、醫學院長倪衍玄、副院長王亭貴、雲林縣副縣長謝淑亞與台大雲林分院長黃瑞仁等人共同主持場揭牌儀式。4座球場整體排水及表層鋪面嚴格施工，符合比賽標準規格並設有休息看台及照明設備，日夜均可打球，並設有投幣式夜間照明設備至晚上10點，開放給雲林鄉親使用，是高鐵特定區內唯一的健身球場處所。