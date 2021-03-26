阿里山又發生森林火災未波及公路 假日疏運照常

阿里山18日發生森林火災，因延燒到阿里山公路，花季假日交管疏運計畫取消，當地今天下午又發生火災，阿里山工務段認為距離公路還有一段距離，花季假日疏運計畫照常實施。

嘉義林管處所轄大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，約在達邦公路28.5公里處於18日下午2時左右發生森林火災，截至22日下午3時20分才撲滅火勢，延燒面積約1.6公頃。

農委會主委陳吉仲今天上午到嘉義林區管理處表揚阿里山森林大火滅火有功人員，但嘉義縣消防局於下午1時35分接獲民眾報案，阿里山鄉達邦公路28公里處附近（明隧道）上方邊坡再度發生火災，火場位於大埔事業區第229林班，地上物為竹林，相關單位緊急派員前往灌救。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇表示，阿里山18日發生的森林火災，因火勢延燒到阿里山公路，取消阿里山花季假日（20日、21日）交通管制及疏運措施。

蔡衛勇指出，明天適逢假日，因今天下午起火點距離阿里山公路的水平距離約有1.5公里，還不至於會延燒到公路，因此，阿里山花季假日（27日、28日）於阿里山公路進行交通管制及疏運措施照常實施。

蔡衛勇說，阿里山花季期間，阿里山公路在例假日及連續假日上午6時至11時，管制小型車通行65.4公里（湖底）至88.2公里（阿里山森林遊樂區）。自行開車的民眾可提前於阿里山公路61公里小型車轉乘點，停車後轉乘客運至阿里山森林遊樂區賞花。

蔡衛勇指出，18日森林火災造成阿里山公路69公里處附近上邊坡的坡面裸露，易發生零星落石，即日起至4月30日辦理邊坡刷坡及掛網作業，因此配合實施道路封閉管制措施，車輛通行採每小時放行1次，假日及清明連續假期不施工，但採取單線輪流放行，籲請用路人遵守現場人員指揮。

嘉義縣警察局表示，跨越雙黃線是造成阿里山公路交通事故的肇事因素之一，部分駕駛不遵守交通規則，冒險跨越雙黃線，讓對向車道駕駛閃避不及而發生事故，今年至今於阿里山公路取締140件跨越雙黃線違規，因此，花季期間，車輛跨越雙黃線列為取締重點。