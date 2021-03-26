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雲林義交大隊贈30萬元愛的警示燈 老人車燈閃亮更安全

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣警局長朱宗泰親自為老人家裝上單車警示閃燈，讓長者揪感心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長朱宗泰親自為老人家裝上單車警示閃燈，讓長者揪感心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣車禍事故統計，年長者傷亡比率偏高，對於老人行的安全引起重視，雲林縣義交大隊長張松竹，為打造老人友善行的空間，主動邀集友人集資30萬元購置反光條、腳踏車警示燈、肩燈及爆閃燈等捐贈雲林縣警局，今天分送給各長青食堂及國、高中，借以宣導提高「能見度」確保安全。

雲林縣交通隊長曾智揚指出，65歲以上高齡行人或騎自行車、電動車族均是公路脆弱的族群，尤其雲林老人人口偏高，清早巡田務農的人也多，據統計雲林縣109年全年發生交通事故造成102人死亡，其中65歲以上年長者佔37人死亡、自行車12人死亡、行人8人死亡，比率偏高。

雲林縣義交大隊長也是志豪工業公司董事長張松竹及義交副大隊長張志祥，發動親友募集30萬元，購買反光條、攜帶式警示燈、腳踏車警示燈組、警示肩燈及爆閃燈等物品發送給雲林6個分局，將透過長青食堂宣導交通安全並贈送警示燈，讓老人家走路更安全。

今天第1場「長者安全行」宣導及警示燈捐贈儀式，在斗六市施瓜寮社區活動中心召開，除以實例解說如何保護自身行的安全，副縣長謝淑亞與雲林縣警局長朱宗泰也為年長者別上警示肩燈，貼反光紙、安裝腳踏車警示燈，老人家開心地說「多一分閃亮多一分保障，實在真貼心！」。

朱宗泰說，用路人小疏忽就可能衍生無法挽回的悲劇和遺憾，為保障安全，呼籲大家遵守路口「慢看停」並禮讓年長者，也希望企業或團體能協助一起用愛來點亮「公路光明燈」，提供老人家更安全回家的路。

雲林縣警局長朱宗泰（左一）親自為老人家裝上單車警示閃燈，讓長者揪感心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長朱宗泰（左一）親自為老人家裝上單車警示閃燈，讓長者揪感心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣義交大隊長張松竹（右二）和副大隊長張志祥（左二）發起捐贈30萬元各種警示燈，讓老人行的安全多一分保障。記者蔡維斌／攝影
雲林縣義交大隊長張松竹（右二）和副大隊長張志祥（左二）發起捐贈30萬元各種警示燈，讓老人行的安全多一分保障。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長朱宗泰親自為老人電動車貼上反光膠帶，讓長者安全保障多一分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長朱宗泰親自為老人電動車貼上反光膠帶，讓長者安全保障多一分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局為老人家裝上單車警示閃燈或反光貼紙，讓長者回家的路更安全。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局為老人家裝上單車警示閃燈或反光貼紙，讓長者回家的路更安全。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局為老人家裝上單車警示閃燈或反光貼紙，讓長者回家的路更安全。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局為老人家裝上單車警示閃燈或反光貼紙，讓長者回家的路更安全。圖／雲林縣警局提供

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