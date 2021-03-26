阿里山救火缺水庫車 陳吉仲：協助更新救難設備

農委會主委陳吉仲今天到嘉義表揚阿里山大火救災人員，嘉義縣消防人員建議，在山區設置12公噸容量水庫車，充足救災水源。陳吉仲說，行政院會協助更新救難車輛等設備。

阿里山森林大火18日延燒到22日，動員救災人力442人次，內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部支援直升機共35架次，才將火勢撲滅。陳吉仲與農委會林務局長林華慶、嘉義縣長翁章梁上午到嘉義林區管理處表揚阿里山大火救災人員，並聽取相關建議。

嘉義縣消防局奮起湖分隊長唐祖望指出，山區僅有2.2公噸的水箱車，水源用盡就要到石桌、樂野等聚落加水，或從平地調度水庫車上山，延誤滅火時程，建議在山區設置容量約12公噸水庫車，充足救災水源。

陳吉仲表示，行政院長蘇貞昌很重視森林保護，過去2年已經提高森林護管員薪資新台幣3000到5000元不等，陸續更新人員的設備、服裝、救災車輛。請林務局盤點此次救災過程中所欠缺的設備，提報補強。

陳吉仲強調，長期的乾旱容易引起森林大火，民眾不要亂丟菸蒂、保特瓶，尤其清明時節到了，民眾掃墓注意防火。某些森林大火位於偏遠地區可能是山老鼠所為，將與法務部調查局合作積極取締，並運用最新科技預防森林大火。

阿里山森林大火滅火有功單位，包括嘉義林管處、嘉義縣消防局、嘉義縣警察局、公路總局第五區養護工程處、陸軍航空特戰指揮部、空勤總，今天都派員出席接受表揚。