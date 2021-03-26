快訊

F-5E墜海之痛：機齡老舊不應成為戰機失事的藉口

「大排長榮」每小時噴114億元！長賜輪卡船影響有多大？

阿里山救火缺水庫車 陳吉仲：協助更新救難設備

中央社 / 嘉義市26日電

農委會主委陳吉仲今天到嘉義表揚阿里山大火救災人員，嘉義縣消防人員建議，在山區設置12公噸容量水庫車，充足救災水源。陳吉仲說，行政院會協助更新救難車輛等設備。

阿里山森林大火18日延燒到22日，動員救災人力442人次，內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部支援直升機共35架次，才將火勢撲滅。陳吉仲與農委會林務局長林華慶、嘉義縣長翁章梁上午到嘉義林區管理處表揚阿里山大火救災人員，並聽取相關建議。

嘉義縣消防局奮起湖分隊長唐祖望指出，山區僅有2.2公噸的水箱車，水源用盡就要到石桌、樂野等聚落加水，或從平地調度水庫車上山，延誤滅火時程，建議在山區設置容量約12公噸水庫車，充足救災水源。

陳吉仲表示，行政院長蘇貞昌很重視森林保護，過去2年已經提高森林護管員薪資新台幣3000到5000元不等，陸續更新人員的設備、服裝、救災車輛。請林務局盤點此次救災過程中所欠缺的設備，提報補強。

陳吉仲強調，長期的乾旱容易引起森林大火，民眾不要亂丟菸蒂、保特瓶，尤其清明時節到了，民眾掃墓注意防火。某些森林大火位於偏遠地區可能是山老鼠所為，將與法務部調查局合作積極取締，並運用最新科技預防森林大火。

阿里山森林大火滅火有功單位，包括嘉義林管處、嘉義縣消防局、嘉義縣警察局、公路總局第五區養護工程處、陸軍航空特戰指揮部、空勤總，今天都派員出席接受表揚。

嘉義 陳吉仲 農委會 阿里山

延伸閱讀

影／阿里山大火後消防建議山區增水庫車 陳吉仲：盤點

陳吉仲再叩門藻礁公投推動聯盟盼對話 潘忠政：已轉達

影／陳吉仲：下周二和藻礁環團對話溝通

水情仍不樂觀 陳吉仲：掌控乾旱對農糧影響及用水調度

相關新聞

東和鋼鐵千萬元打造頤賢球場 台大雲林分院健身加分

台大雲林分院17周年慶，院方今天舉行遠距傷口照護實例，表達科技醫療在雲林年年創新的一面，同時東和鋼鐵公司也以1200萬元...

雲林義交大隊贈30萬元愛的警示燈 老人車燈閃亮更安全

雲林縣車禍事故統計，年長者傷亡比率偏高，對於老人行的安全引起重視，雲林縣義交大隊長張松竹，為打造老人友善行的空間，主動邀...

市場內的老照片展 見證民雄光陰的故事

中正大學「重構大學路計畫」團隊與民雄七星藥局合作，民雄在地青年曾怡彰協同策展的「2021 烈風光影民雄老照片展」，今天上...

台南苦楝白花盛開如雪 木棉葬花卻有離情

台南海濱到城市，都可見苦楝樹，因花為淡紫色，也被稱為紫楝。社大台江分校學員今天到安南區海尾路環村綠道掃地，要迎接大道公生...

找到阿嬤級母校！嘉縣水上大崙國小溯源尋根訪嘉市崇文

嘉義縣水上鄉大崙國小今年創校百年，下月將辦百年校慶，校方一直認為母校是同鄉的水上國小，日前溯源校史到水上國小才發現，原始...

嘉義沿海這樣玩！這幾條公車路線祭優惠 望紓解人潮

公路總局轄下台南至嘉義縣沿海3條公車路線今天上午正式交由台南市政府營運，期間祭出優惠方案，預計帶動雙邊遊客及通勤人數，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。