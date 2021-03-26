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市場內的老照片展 見證民雄光陰的故事

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
「2021 烈風光影民雄老照片展」今天上午開幕，邀請民雄子弟，從小在戲班長大的「緣龍文化體驗戲館」館長江明龍開場演出。記者莊祖銘／攝影
「2021 烈風光影民雄老照片展」今天上午開幕，邀請民雄子弟，從小在戲班長大的「緣龍文化體驗戲館」館長江明龍開場演出。記者莊祖銘／攝影

中正大學「重構大學路計畫」團隊與民雄七星藥局合作，民雄在地青年曾怡彰協同策展的「2021 烈風光影民雄老照片展」，今天上午10時在民雄市場正式展開，除承載在地記憶，團隊希望吸引更多人走進市場，認識在地的美食及民雄獨特的文化風味。

此次活動展出照片超過150張，團隊走訪民雄耆老、住家，試圖尋找屬於民雄在地人的美好回憶，會中展出有名門望族的家庭合影，也有庶民百姓的農耕生活；有日據時期的大士爺祭，也有設立百年的民雄長老教會的早期民雄生活樣貌，活動選在歷史超過百年的民雄市場內舉辦，希望展現在地多元的記憶與面貌。

活動今天上午開幕，邀請社區長輩共同揭牌，另請到民雄子弟，從小在戲班長大的「緣龍文化體驗戲館」館長江明龍開場演出，並由七星藥局第三代藥師吳至鎧帶領民眾導覽，帶著民雄的老照片尋找影中人，一起找回在地的記憶。

時代進步的同時，若能保存舊的東西，文化將會更多元，「重構大學路計畫」負責人管中祥說，「文化就是新舊交融」，民雄很多菜市場、廟宇、教堂，這些都是文化的一部分。

中正大學在民雄落地超過30年，管中祥身兼該校傳播系教授，希望藉由系列活動，讓校內師生、在地居民更認識民雄在地文化，未來也計畫在校內成立「民雄專區」讓更多師生認識民雄之美。

會場二樓由中正大學犯罪防治系廖禹婷及戴綺芸策畫民雄市場群像展，利用多個月時間駐民雄市場，透過鏡頭將攤商辛勞的汗水和居民的喜怒哀樂化為一楨楨相片，新舊交錯成為展覽另一大亮點。

「2021 烈風光影民雄老照片展」展出地點位於嘉義縣民雄鄉中樂路市場17號（民雄市場內），展出時間即日起至6月20日，無須購票，歡迎民眾自由入場。

民雄七星藥局第三代藥師吳至鎧帶領民眾導覽老照片，找尋在地的記憶。記者莊祖銘／攝影
民雄七星藥局第三代藥師吳至鎧帶領民眾導覽老照片，找尋在地的記憶。記者莊祖銘／攝影
「重構大學路計畫」團隊負責人管中祥（左二）今天上午10時，與眾來賓共同為「2021 烈風光影民雄老照片展」揭幕。記者莊祖銘／攝影
「重構大學路計畫」團隊負責人管中祥（左二）今天上午10時，與眾來賓共同為「2021 烈風光影民雄老照片展」揭幕。記者莊祖銘／攝影

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