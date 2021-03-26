朝聖不用急 南鐵地下化沿線9平交道2024年才拆除

隨著台南市鐵路地下化施工，東區青年路平交道4月將封閉，有網友號召朝聖看最後一眼，但台南市政府今天表示，南鐵沿線3個行政區9處平交道預定2024年一併拆除，大家不用急。

網傳逾數十年歷史的東區青年路平交道將封閉拆除，不少人留言說趕緊朝聖看它最後一眼；台南市政府交通局人員今天則發布新聞稿指出，青年路平交道預定4月6日至6月4日封閉，以利南鐵地下化施工，工期約2個月。

交通局人員今天告訴中央社記者，南鐵地下化沿線3個行政區共有9處平交道，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道．實踐街平交道，多數平交道已配合工程半封閉。

不過，這些平交道封閉或半封閉僅是配合南鐵地下化工程施作，施工當前不會消失，施工後仍會恢復通行，火車照跑，平交道正常運作；交通局預定當火車下地後，2024年才會一併拆除這9處平交道。

至於沿線的陸橋和地下道，目前核定拆除只有東區東門陸橋及北區開元陸橋，預定2026年完成拆除；東門陸橋封閉施工後，還是會恢復通行，但有車輛噸數的限制；開元陸橋一旦施工，恐將無法再通行，車輛僅能繞道。

沿線其他較大的東區大同地下道、中華陸橋、府連地下道、四維地下道、小東地下道等，市府希望拆除或填平，以縫合台南舊市區版圖，市府正和中央溝通協調。