台南苦楝白花盛開如雪 木棉葬花卻有離情

台南海濱到城市，都可見苦楝樹，因花為淡紫色，也被稱為紫楝。社大台江分校學員今天到安南區海尾路環村綠道掃地，要迎接大道公生，卻見開滿白花的苦楝樹，既驚訝又開心，白花真如3月雪。

台江分校執行長吳茂成表示，台江分校與海尾朝皇宮，多年來守護台灣山海圳綠道，並培育積極性的公民，實踐大道公保境護生精神。農曆3月12日是保生大帝大道公生日，為迎接大道公聖誕，策辦為家鄉掃地行動，大廟興學志工今天上午到海尾路環村綠道，打掃環境，發現幾年前所種植的台灣楝樹，竟然開著較少見的白楝花，十分美麗。