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台南苦楝白花盛開如雪 木棉葬花卻有離情

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東豐路木棉花落盡，滿地紅豔，學生穿學士服拍紀念照，帶著些許離情。記者鄭惠仁／攝影
台南市東豐路木棉花落盡，滿地紅豔，學生穿學士服拍紀念照，帶著些許離情。記者鄭惠仁／攝影

南海濱到城市，都可見苦楝樹，因花為淡紫色，也被稱為紫楝。社大台江分校學員今天到安南區海尾路環村綠道掃地，要迎接大道公生，卻見開滿白花的苦楝樹，既驚訝又開心，白花真如3月雪。

台江分校執行長吳茂成表示，台江分校與海尾朝皇宮，多年來守護台灣山海圳綠道，並培育積極性的公民，實踐大道公保境護生精神。農曆3月12日是保生大帝大道公生日，為迎接大道公聖誕，策辦為家鄉掃地行動，大廟興學志工今天上午到海尾路環村綠道，打掃環境，發現幾年前所種植的台灣楝樹，竟然開著較少見的白楝花，十分美麗。

3、4月是苦楝花的盛開季節，淡色花朵雖不如木棉花艷麗，但清香中有樸素之美，一點也不輸木棉花。台南市區東豐路、巴克禮公園也有許多木棉，雖然木棉花已快掉盡，但滿地落花卻又是另種美，吸引民眾拍照，學生也會來拍紀念照，留住美好的青春點滴。

多數苦楝樹開淡紫色花朵，開白花不多見。記者鄭惠仁／攝影
多數苦楝樹開淡紫色花朵，開白花不多見。記者鄭惠仁／攝影
多數苦楝樹開淡紫色花朵，開白花不多見。記者鄭惠仁／攝影
多數苦楝樹開淡紫色花朵，開白花不多見。記者鄭惠仁／攝影

台江 南海

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