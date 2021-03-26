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找到阿嬤級母校！嘉縣水上大崙國小溯源尋根訪嘉市崇文
嘉義縣水上鄉大崙國小今年創校百年，下月將辦百年校慶，校方一直認為母校是同鄉的水上國小，日前溯源校史到水上國小才發現，原始母校居然是嘉義市崇文國小，師生家長今天到訪嘉義市崇文國小，認識這所「祖母級學校」。
大崙國小校長曾南薰表示，依史料記載，民國10年在地方保正呂典奔走下，成立「水上公學校大崙分教室」，以大崙庄廟宇廂房作教室、開學授課，這是大崙國小創校之始，多數人都認為大崙國小是從嘉義縣水上國小分出來的，今年逢創校百周年，校方籌辦尋根活動才發現，大崙還有個「祖母級學校」。
曾南薰說，日前拜訪水上國小，晤談中才得知，水上國小原是嘉義市崇文國小水上分校，之後才獨立招生，眾人因此笑稱，真正母校、「上面的阿嬤」是崇文國小。
曾南勳說，師生得知此歷史都相當驚訝，決定拜訪崇文、行尋根之旅，透過溯源尋根，幫助學生認識歷史及當年地理環境；崇文師生今天也以熱情音樂、歌劇演出歡迎這群遠來「親戚」，大崙國小則表演學校特色獨輪車，雙方並互贈紀念品，歡慶兩校友誼尋根橋梁。
崇文國小是嘉義市歷史最悠久學校，創校於民國前14年10月1日，民國前10年2月24日開辦崇文國小水上分校，民國前9年5月26日獨立成為「水掘頭公學校」，民國10年台灣地方制度改制，水掘頭庄改名為水上庄，水掘頭公學校改稱「水上公學校」，學區含「湖子內」及「大崙庄」。
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