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嘉義沿海這樣玩！這幾條公車路線祭優惠 望紓解人潮

聯合報 / 記者莊祖銘吳淑玲／即時報導
原屬公路總局新營到嘉義朴子、好美里、布袋的三條公車，今天起納入大台南公車系統。圖／報系資料照片
原屬公路總局新營到嘉義朴子、好美里、布袋的三條公車，今天起納入大台南公車系統。圖／報系資料照片

公路總局轄下台南至嘉義縣沿海3條公車路線今天上午正式交由台南市政府營運，期間祭出優惠方案，預計帶動雙邊遊客及通勤人數，嘉縣建設處長郭良江說，台南市資源比較多，由其主導樂見其成；布袋鎮長陳鳳梅則希望新增停靠站，結合轄內小火車推動套裝行程。

台南新營至嘉義朴子、好美里、布袋的3條公車路線棕4、棕5、棕6，今天正式移撥台南市政府營運，期間前8公里免費優惠，單趟可省車資26元。

郭良江表示，嘉義縣資源較缺乏，公車路線僅針對老人服務性質優惠，若這三條公車路線可以由台南市主導，資源較多，統一管理搭配優惠方案，預計為嘉義帶來更多旅遊觀光人潮。

嘉義布袋地區每逢假日人潮湧入，觀光魚市及風景區周邊停車位供不應求，布袋鎮長陳鳳梅希望此路線能增加停靠站，培養民眾搭乘大眾運輸的習慣，紓解人潮。

另，布袋鎮公所近期也積極推動觀光小火車，串聯鎮內州南鹽場、高跟鞋教堂等風景區，未來也將結合公車優惠，推出大眾運輸優惠套票，讓遊客體驗布袋深度之旅。

民眾凡持電子票證（一卡通、悠遊卡等）搭乘「棕4、棕5、棕6」，上下車刷卡，皆享有基本里程8公里免費、2小時內公車互轉及火車轉公車9元優惠、市民敬老愛心卡免費搭車、學生卡專屬優惠等多重好康。

原屬公路總局新營到嘉義朴子、好美里、布袋的三條公車，今天起納入大台南公車系統。圖／報系資料照片
原屬公路總局新營到嘉義朴子、好美里、布袋的三條公車，今天起納入大台南公車系統。圖／報系資料照片

公車 嘉義 高跟鞋教堂

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