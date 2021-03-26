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注意！全中運自由車公路賽 明、後天雲林這些道路封閉
雲林縣全國中等學校運動會的自由車公路賽和計時賽，將於明、後兩天(27日、28日)登場。雲林縣警局將對比賽的公路進行管制，包括78線東西向快速道路，以及縣道154乙、149、149甲等4條公路將實施封路管制，在比賽時段禁止車輛通行。
警方已在各比賽路段的交流道或公路，設立交通管制告示牌告，比賽當天也會加派警力疏導，並引道車輛行駛替代道路，請民眾務必遵從指揮，耐心等候，共同維護安全。
110年全國中等學校運動會自由車公路賽和計時賽，分別在明（27日）、後（28日）雲林縣的4條公路舉行，為確保選手的安全，雲林縣警局將實施比賽路段管制，呼籲民眾配合指引，改走替代道路。
兩天實施管制路段和時間如下：自由車公路賽路線，由斗六市公明路（人文公園出發），沿途行經大學路、鎮南路、古坑鄉縣道154乙線、鄉道雲202線、縣道149線（華山至樟湖段）、149甲線（荷包至東和）、斗六市成功路、大學路至公明路終點。將從3月27日上午8時至下午16時實施管制。
警方指出，該路段管制方式，縣道149、149甲的山區道路將禁行15噸以上大型車；另縣道149甲線下坡路段（荷包村縣道158甲至往地母廟產業道路口間）採全線封閉，建議車輛改由縣道158甲線行駛。
警方說，計時賽方面，台78線東西向快速道路的虎尾西向至元長路段，將於3月28日凌晨4時至18時實施管制，當天凌晨4時將預先封閉台78線虎尾、土庫交流道的東往西方向道路，進行比賽場地佈置直至下午18時比賽結束，建議車輛改走縣道145線往南、縣道158甲線、縣道158線，再轉入台19線從元長交流道往西行行駛。
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