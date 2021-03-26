蹲路旁撿菸蒂 學生楊子賝意外爆紅：為淨街勘地形
台南一中學生楊子賝日前在台南鬧區用筷子撿菸蒂，被上傳網路爆紅，引發討論，網友說好感動哦！原來楊子賝為了4月24日淨街事前勘查地形，當下見到滿地菸蒂，立即動手撿，沒想到20分鐘就撿了200個菸蒂。
退休警員吳勝宏23日晚上6時許途經中西區民權路、海安路口時，無意間看到1名台南一中學生正拿著筷子蹲在路旁撿拾水溝蓋的菸蒂，頓時讓吳勝宏大為感動，隨手拍下相片上傳社群網路，引起討論轉傳，有網友說「好感動」，也有網友指出，這些亂丟菸蒂的人真要好好檢討。
「突然爆紅，很意外呀！」台南一中2年級的17歲學生楊子賝這樣說，他就是網路熱烈討論的主角，對於自己在路旁撿菸蒂竟在網路爆紅，他覺得好意外，他認為自己只是在做應該要做的事。
楊子賝今天告訴中央社記者，因相片中有學校名字和學號，教官24日就找到他，並了解事情原委，校方相當支持學生們這樣有意義的行為。
楊子賝接著透露會在路旁撿拾菸蒂，其實背後有很深的意義；他和同校同年級好友李知器、陳俊哲與家齊高中學生林彤芸等4個人，早規劃4月24日發起「探得無菸」淨街活動，將在中西區海安路、國華街一帶徒步區撿拾菸蒂。因此，他們要先了解地形狀況，日前他穿著校服和穿著便服的李知器，在探勘現場看到許多菸蒂，他們當下念頭就是要先清掉這些菸蒂，但楊子賝說：「只有我被拍到。」
陳俊哲表示，他們原本是想做有關菸蒂的科展題目，研究是否能改變菸的成分，後來發現這不是高中生能影響的層面，加上去年底看到北一女學生號召高中生淨街，決定改為發起撿菸蒂活動。
李知器則說，很多抽菸者真的會亂丟菸蒂，23日晚上勘查地形當天，短短20分鐘就撿了200個菸蒂，他希望高中生一起參加「探得無菸」活動，不只撿菸蒂，更要讓那些丟菸蒂的人知道，不可以亂丟菸蒂。
楊子賝計畫下週在IG粉專發起「探得無菸」活動，他表示，預定號召100名至200名高中生一起撿菸蒂，時間1個半小時。目前活動還在規劃中。
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