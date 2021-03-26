趁還有餘力助人！台南92歲爺爺姚民生捐作品義賣助家扶

想趁著還有餘力時能幫到人！今年92歲高齡的台南市新營區姚民生老爺爺，捐出30多幅字畫作品義賣，今天起在新營區長榮路的活泉教會展出一個月，義賣所得將全數捐家扶。

姚民生民國18年出生在大陸逝江，從小喜歡繪畫，但當時正處動亂，生活環境不佳，人生沒有太多的選擇，他19歲時當兵，30多年軍旅生涯，直至民國60年缷任軍職，順利通過行政院退輔會公教人員特等考試轉任基層服務，才重拾畫筆抒發心懷。

姚民生回憶軍旅生涯中多次遇險，但因幼年時偶然看到聖母瑪亞圖像時淚流不止，遇險時常在心中默禱，也都很幸運安然脫險，感受信仰之愛，期待能如耶穌愛世人一般多行善事，偶然機會認識活泉教會丁濘恩牧師，得知北台南家扶每年皆需為家扶兒籌措大筆助學金，起心動念捐出字畫略盡棉薄之力。

北台南家扶主任莊淑惠表示，92歲姚爺爺對公益的積極熱情令人感動，本次捐出30多幅畫作展售，另姚奶奶也在先生的鼓勵下3年前開始作畫，她筆下的牡丹花栩栩如生十分動人，也有3幅參展義賣，本次所獲捐助將運用於下學期預計頒發的助學希望工程獎助學金，即日起每周六日可至活泉教會參觀姚民生的書畫義賣展。