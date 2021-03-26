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注意改道！南鐵工程 台南青年路平交道將封閉2個月
台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行，往返東西向要道的東區青年路平交道將從4月6日至6月4日封閉施工，由於工期約2個月，台南市交通局為減低交通衝擊，已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人依改道動線行駛。
交通局長王銘德表示，青年路平交道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，施工封閉約2個月，因工區東側有東菜市場，為避免採購的不便，已要求施工單位在平交道周邊規畫人行道，並全力施作以縮短工期，希望盡速開放用路人通行。
王銘德指出，平交道封閉期間將以周邊民族路四維地下道，以及東門陸橋為主要道路，沿線將設置導引牌面，也會在重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。
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