快訊

幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意改道！南鐵工程 台南青年路平交道將封閉2個月

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東區青年路平交道將在4月6日到6月4日封閉，進行鐵路地下化施工。圖／台南市交通局提供
台南市東區青年路平交道將在4月6日到6月4日封閉，進行鐵路地下化施工。圖／台南市交通局提供

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行，往返東西向要道的東區青年路平交道將從4月6日至6月4日封閉施工，由於工期約2個月，台南市交通局為減低交通衝擊，已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人依改道動線行駛。

交通局長王銘德表示，青年路平交道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，施工封閉約2個月，因工區東側有東菜市場，為避免採購的不便，已要求施工單位在平交道周邊規畫人行道，並全力施作以縮短工期，希望盡速開放用路人通行。

王銘德指出，平交道封閉期間將以周邊民族路四維地下道，以及東門陸橋為主要道路，沿線將設置導引牌面，也會在重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。

青年 人行道

延伸閱讀

台南沙崙綠能科學城往前大踏步 形塑智慧產業聚落

屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

台中水利局科長要業者提供代步車 涉貪污遭起訴

褒忠有才村不再成「水鄉澤國」 水利署投4億推在地滯洪

相關新聞

口蹄疫拔針後 拚2023年豬瘟拔針 台南啟動哨兵豬計畫

世界動物衛生組織(OIE)2020年6月正式宣布臺灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。...

注意改道！南鐵工程 台南青年路平交道將封閉2個月

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行，往返東西向要道的東區青年路平交道將從4月6日至6月4日封閉施工，由於工期約2個月，台...

台江大道2個月傳3起自撞意外 南市：每年定期檢視路平

台南市安南區台江大道上月陸續發生2起自撞車禍，造成7人死亡，昨天下午又有蘇姓男子駕車行經北安路遇台江路口右轉沒多久，不慎...

影／阿里山大火後消防建議山區增水庫車 陳吉仲：盤點

農委會主委陳吉仲今天到嘉義林管處，慰勞日前參與阿里山森林大火救災各單位，縣消防局消防員建議林務局，應購買移動式水庫車，方...

報乎你知！台南新化警方新增1處超速取締地點 總計11處

台南市新化警分局日前公布轄區內測速照相取締地點6處，經過定期檢討後，考量台19甲線33.5公里處交通事故頻傳，公布再增加...

台南沙崙綠能科學城往前大踏步 形塑智慧產業聚落

台南市都市設計審議委員會昨通過「沙崙綠能科學城核心區C區第二期開發工程 」都市設計審議案，這是科技部聯合研究中心的重要工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。