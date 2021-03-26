台江大道2個月傳3起自撞意外 南市：每年定期檢視路平

台南市安南區台江大道上月陸續發生2起自撞車禍，造成7人死亡，昨天下午又有蘇姓男子駕車行經北安路遇台江路口右轉沒多久，不慎失控自撞路邊電線桿，幸好人沒受傷，他質疑路面不平才導致偏移自撞，打算聲請國賠。台南市工務局今派員前往查看，指事故地點道路鋪面完整，沒有破損坑洞，認為正常行駛應不會造成偏移車道。

上月台江大道才發生2起自撞車禍釀7死，昨天又傳出自撞意外，在網路上引起熱議。南市工務局表示，事故地點道路鋪面完整無破損坑洞，研判若正常行駛應不會造成偏移車道，另外，這起自撞意外距日前發生死亡車禍地點總頭寮橋仍有400公尺，與前次車禍原因並無關聯。

工務局表示，針對2月1日台江大道發生死亡車禍事件，已由道安會議勘查檢討討論，為了讓道路更好，已排定3月29日由工務局將總頭橋橋面進行平整路面改善。

市府指出，台江大道開闢已十多年，以安吉路為界點，分別由營建署與交通部興建完成，安吉路以西曾因土方含爐石膨脹問題，曾被居民叫做「波浪路」，多次向市府陳情，已由交通部完成改善，交給台南市政府管理。近來仍有民眾反映道路不平問題，但該路段目前正進行雨水箱涵工程，待完工後，工務局將進場改善道路。

工務局表示，台江大道因重車往來頻繁，每年都會進行路平檢視，歷年已針對車轍嚴重路段進行改善，部分路段也採用抗車轍能力較佳的轉爐石鋪面，後續仍會定期巡查，若發現需改善路段，將研議使用轉爐石瀝青混凝土鋪面進行改善，以提升道路品質，同時也希望用路人務必遵守該路段速限安全駕駛。