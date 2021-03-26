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影／阿里山大火後消防建議山區增水庫車 陳吉仲：盤點
農委會主委陳吉仲今天到嘉義林管處，慰勞日前參與阿里山森林大火救災各單位，縣消防局消防員建議林務局，應購買移動式水庫車，方便山區救火水源接駁，陳也指示林務局做盤點，並且應提高第一線同仁薪資待遇。
陳吉仲今天由嘉義縣長翁章梁陪同，到嘉義林管處慰勞0318阿里山火災救災人員，除了聽取簡報，檢視森林救火裝備，贈送慰勞禮品給參與救火的林管處各單位、嘉義縣消防局、五工處阿里山段同仁，及支援空中灑水救火的國軍飛航單位等，相關救災人員也敘述參與救火過程，縣消防局也提出建議。
嘉義縣消防局3大隊奮起湖分隊長唐祖望說，這次森林大火剛好遇到冬天、又特別乾旱，山上水箱車都比較小、大約2.2噸，他認為面對這次森林火警應使用「水櫃戰術」，讓救火過程保持水源不中斷。
唐祖望說明，這三天山區救火，嘉義縣消防局從平地支援多輛水庫車上山，但在山林部分地區，消防車打火後仍必須到10多分鐘車程外消防栓補充水源，建議林務局在山區至少有一輛水櫃車，可依照需求移動支援、協助補充水源。
林務局嘉義林管處長張岱表示，山區林道比較狹小，一般都是用小型幫浦車，機動性比較好，林管處購買水庫車使用機率不高，仍建議水庫車由消防單位購買，平常就可用於火災搶救，單位之間協同建立合作默契，遇到狀況再支援，但這個設備是否採購，還是可以研議。
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