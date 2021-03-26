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報乎你知！台南新化警方新增1處超速取締地點 總計11處

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化警分局在台19甲線33.5公里處新增一處測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在台19甲線33.5公里處新增一處測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝

台南市新化警分局日前公布轄區內測速照相取締地點6處，經過定期檢討後，考量台19甲線33.5公里處交通事故頻傳，公布再增加一處測速照相取締點，提醒駕駛人行經此處，能減速慢行，確保行車安全。

新化分局表示，轄內超速取締重點處所，此次增加「台19甲線33.5公里處」，加上原有的「台20線13.5公里處」、「台19甲線41.2公里處」、「台20線17.1公里處」、「市道178甲線1.5公里處」、「台20線23.8公里處」及「台20乙線0.5公里處」，總共有7處。

另固定式測速照相桿則維持不變，有「台20線與國道八號新化端」、「新化區中正路1160號前」、「台19甲線外環道與信義路口」及「台20線平和橋」等4處。

警方表示，增加超速取締地點，目的是讓民眾知道此處有警察在測速取締，行經此處要減速慢行，以降低車禍發生率；未來仍會持續著重在通報改善交通工程及宣導面，不會以追求取締件數為目的，希望民眾落實速度管理，保障自己與其他用路人的安全。

台南市新化警分局在台19甲線33.5公里處新增一處測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在台19甲線33.5公里處新增一處測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝

測速 警察

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