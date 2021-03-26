現省26元！新營往嘉義公車納入台南公車棕4、棕5、棕6

原屬公路總局台南新營至嘉義朴子、好美里、布袋的3條公車路線，今天正式移撥台南市政府營運，加入大台南公車行列，分別為棕4、棕5、棕6，可享8公里免費車資26元，通勤學生不必為了省車資要中途換公車。

市長黃偉哲、公路總局嘉義監理站、朴子、布袋鎮公所代表及新營客運總經理陳啟瑞等今天在新營轉運站主持啟航儀式，這3條路線加入大台南公車服務後，溪北地區的公車路網更完整、效能提升、優惠更多，服務更有感。

黃偉哲指出，這3條路線移撥市轄有3個重大意義：第一是符合在地需求，未來市府將可直接瞭解鄉親需要，滾動檢討路線、班次，也將納入市區公車的服務品質評鑑及考核。

第二是補足路網缺口，納入大台南公車幹支線路網，優惠與所有路線同步，沿線市民將可享有「八公里免費」、「轉乘優惠」、「市民敬老愛心卡免費」等多重優惠。

第三是促進跨域治理，這3條路線都跨越台南市與嘉義縣，而義竹、朴子、新塭等地與新營地區往來密切，傳統上嘉義縣民眾前來新營就學、就醫、通勤者眾多；而現在台南市民也經常前往布袋、好美里等新興觀光景點，透過公共交通更可串連兩縣市地方發展，連結兩地幸福。

交通局局長王銘德表示，本次移撥的3條路線中，「棕4」原為公路客運7407，每日提供18班次由新營往返朴子；「棕5」原為公路客運7408，每日提供16班次由新營往返好美里；「棕6」原為公路客運7410，每日提供20班次由新營往返布袋，另每年4到9月每日6班次配合船期延駛布袋商港。移撥初期服務路線、班次 均先照舊，民眾可無縫接軌，不必重新適應。

王銘德強調，「棕4」、「棕5」、「棕6」這3條路線也都有行經「新營轉運站」，民眾可於「新營轉運站」轉乘本市棕幹支線、黃支線前往鄰近學甲、六甲、柳營等鄰近地區，也可轉乘橘9、橘9-1前往佳里、麻豆、嘉義高鐵站，或轉乘國道客運等路線；3條路線亦均可至新營站轉乘台鐵，整體路網轉乘十分便利。

就讀新營高工二年級蔡姓學生，家住嘉義好美里，今後每天可搭「棕5」享前8公里26元免費，一個月可節省好幾百元。

新營市吳先生說，退休後開車騎車反應速度大不如前，改為和老伴搭乘公車四處走走，過去搭公路客運是半價，現在改為市區公車拿市民敬老卡搭車免費，將安排搭乘「棕6」到布袋漁市吃海鮮。

公共運輸處表示，「棕4、棕5、棕6」加入大台南公車服務，不僅乘車服務提升，優惠也變多，民眾凡持電子票證（市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0等）搭乘「棕4、棕5、棕6」，並且上、下車都刷卡，皆享有大台南公車基本里程8公里免費、2小時內公車互轉及火車轉公車9元優惠、市民敬老愛心卡免費搭車、學生卡專屬優惠等多重好康。