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台南水公司廢舍20多年 可望暫作停車場紓解通學交通

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，民進黨立委陳亭妃（左六）、南市議員陳怡珍（左五）今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間。記者鄭維真／攝影
台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，民進黨立委陳亭妃（左六）、南市議員陳怡珍（左五）今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間。記者鄭維真／攝影

台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，面積約9百坪，不僅雜草叢生，偶有不明人士擅闖，地方憂心恐成治安死角。民進黨立委陳亭妃、南市議員陳怡珍今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間，能同時解決學校上下課接送的交通問題。水公司回應，會配合地方需求由區公所認養管理。

陳亭妃表示，開元國小位處狹窄的巷子內，每逢家長接送小孩尖峰時刻，巷道常阻塞，而國小旁邊及對面都是廢棄的自來水用地，過去一直無法順利招標，自來水公司應在還未開發使用前，釋出學校旁約200坪的閒置土地，讓區公所認養作為停車空間，一方面給社區停車、家長接送使用，另方面也可活化國營事業土地資產，充分利用。

陳怡珍說，里長、學校都希望能盡快處理作為停車使用，盼相關單位盡快協調管理機制，改善附近停車問題。

「開放使用是對地方好的起步！」長勝里長吳澐晏指出，水公司開元宿舍荒廢20多年，長期以來登革熱、遊民都造成地方困擾，尤其在學校旁邊，安全問題也是一大考驗。未來若除了學校旁的2百坪空地作為停車場，剩餘數百坪的閒置宿舍若能做辦公空間或文創園區，相信對地方帶動有更大幫助。

自來水公司回應，無論是交通、環境或是學生上下課安全等，會盡力配合地方需求，將按行政程序處理，若順利的話，開元國小旁邊約2百坪空地可由區公所認養管理，作為停車場，未來若水公司要開發再歸還該地。

台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，民進黨立委陳亭妃（左二）、南市議員陳怡珍（左一）今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間。記者鄭維真／攝影
台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，民進黨立委陳亭妃（左二）、南市議員陳怡珍（左一）今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間。記者鄭維真／攝影
台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年。記者鄭維真／攝影
台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年。記者鄭維真／攝影

認養 宿舍 陳亭妃

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