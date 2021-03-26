台南水公司廢舍20多年 可望暫作停車場紓解通學交通

台南市北區開元國小周邊的自來水公司員工宿舍廢棄20多年，面積約9百坪，不僅雜草叢生，偶有不明人士擅闖，地方憂心恐成治安死角。民進黨立委陳亭妃、南市議員陳怡珍今前往會勘，要求自來水公司第六區處活化部分閒置土地，建議整地暫作停車空間，能同時解決學校上下課接送的交通問題。水公司回應，會配合地方需求由區公所認養管理。

陳亭妃表示，開元國小位處狹窄的巷子內，每逢家長接送小孩尖峰時刻，巷道常阻塞，而國小旁邊及對面都是廢棄的自來水用地，過去一直無法順利招標，自來水公司應在還未開發使用前，釋出學校旁約200坪的閒置土地，讓區公所認養作為停車空間，一方面給社區停車、家長接送使用，另方面也可活化國營事業土地資產，充分利用。

陳怡珍說，里長、學校都希望能盡快處理作為停車使用，盼相關單位盡快協調管理機制，改善附近停車問題。

「開放使用是對地方好的起步！」長勝里長吳澐晏指出，水公司開元宿舍荒廢20多年，長期以來登革熱、遊民都造成地方困擾，尤其在學校旁邊，安全問題也是一大考驗。未來若除了學校旁的2百坪空地作為停車場，剩餘數百坪的閒置宿舍若能做辦公空間或文創園區，相信對地方帶動有更大幫助。