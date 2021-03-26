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影／台南30里登革熱病媒蚊指數超標 市府動員區里防治
台南市登革熱病媒蚊指數才3月就已安南、仁德等30個里超標，因登革熱流行期要到今年9月、長達半年，市長黃偉哲上午到永康區主持「台南市登革熱超前部署誓師大會」，並到市場分送防治宣導品、示範在水溝倒殺蟲劑，提醒民眾民眾及早防治登革熱。黃偉哲表示，5年前登革熱在台南市流行曾造成一百多人死亡，大家絕對不能掉以輕心。
台南市登革熱病媒蚊監測指數最近持續攀升，估計病媒蚊卵粒數250粒以上已有30里，當中安南區指數上升幅度大、國安里陽性率已超過60%，幸福里誘卵桶卵粒數更接近200粒，已達到危險程度，市府環保局呼籲民眾提高警覺。
誓師大會上午在永康區公所前舉行，市府召集相關局處、永康區各里里長、義工隊參與，眾人誓師後分頭到隔離宣導登革熱防疫、清除積水容器，黃偉哲也到附近的永康市場提醒民眾要注意。
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