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台南歸仁沙崙綠能科學城核心C區二期開發 都委會審通過

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
沙崙綠能科學城核心區C區2期工程預想圖。圖／市府提供 來源／九典聯合建築師事務所提供
沙崙綠能科學城核心區C區2期工程預想圖。圖／市府提供 來源／九典聯合建築師事務所提供

台南市歸仁區沙崙綠能科學城核心C區開發二期工程，昨天經都市設計審議委員會審議通過；二期規畫鑽石綠建築及鑽石級智慧建築，地下兩層、地上五層建築，特色包含建置太陽光電系統、屋頂綠化與雨水貯留設施，完成後將有助推動智慧產業聚落。

市府都發局表示，沙崙綠能科學城核心區C區開發位在基地東南側設置街角廣場，將建物一層相關零售、餐飲等生活服務設施集中設置於廣場四周，可兼顧活動跟日間用餐後的交流空間使用。基地周邊留設連續性風廊設計，建築物中央留設寬20米、高10米有頂蓋通風廊道，形塑地面層良好通風環境及增進人行空間微氣候品質。

市府表示，開發完成後將是綠能產業聚落的重要基地，催生綠能供應鏈生態系，希望北串嘉義與南部科學園區、南接橋頭及屏東科學園區，打造南部科技廊道。

沙崙綠能科學城核心區C區1、2期完成預想圖。圖／市府提供 來源／九典聯合建築師事務所提供
沙崙綠能科學城核心區C區1、2期完成預想圖。圖／市府提供 來源／九典聯合建築師事務所提供

綠建築 鑽石

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