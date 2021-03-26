快訊

衝突不斷！以色列貨輪行駛阿拉伯海 突遭伊朗導彈攻擊

選票懲罰文在寅？首爾市長補選南韓進步派「翻車之戰」

台南喜樹圖書館歡慶世界閱讀日 借書贈好禮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區喜樹圖書館，為歡慶世界閱讀日，舉辦借書送圖書禮券活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市南區喜樹圖書館，為歡慶世界閱讀日，舉辦借書送圖書禮券活動。記者鄭惠仁／翻攝

台南市南區喜樹圖書館，為歡慶世界閱讀日，規畫「喜迎春日品書香」借書送圖書禮券活動，明天起至4月25日，一次借滿10本書，即可獲得1張抽獎券，活動結束後抽獎，得獎者可獲4百元圖書禮券。

喜樹圖書館表示，每年的4月23日被聯合國教科文組織定為「世界閱讀日」，這一天也和歷史上多位著名作家的生卒有關，於是以這一天向書籍及這些作者致敬，藉此鼓勵大家，發掘並享受閱讀所帶來的快樂。為慶祝世界閱讀日，特別設計「喜迎春日品書香」活動。每卡每日皆限換兩張抽獎券（借閱冊數不跨日累計），預計4月28日抽出5位幸運讀者。

南區區長蕭琇華指出，3月27、28日適逢「樂活鯤喜灣-春日嬉遊」活動，今年以地方文化、體驗活動及喜樹風味餐為主軸。民眾除可參與系列活動，體驗南區鄉土生態美景外，也歡迎到喜樹圖書館；來到這座擁有23萬冊藏書的寶庫，不只可借到豐富多元的書籍，還有機會獲得好禮。

「喜迎春日品書香」相關活動內容可至喜樹圖書館服務台洽詢 (地址: 台南市南區喜樹路179號，洽詢電話:06-2625743#405 劉小姐)，想更進一步了解活動相關資訊，可以追蹤「台南市南區喜樹圖書館」臉書專頁。

圖書館 世界閱讀日 禮券

延伸閱讀

不滿被分手 登門砍人一死一傷

五股守讓堂化身復古童玩小學堂 讓民眾體驗「老」遊戲

竹市7校「社區共讀站」開放 林智堅訪視建功高中

統計新高！ 桃園藝文特區實價破五字頭

相關新聞

台南9圓環 外地人霧煞煞 事故多

「騎車要走外環道？紅燈可以右轉？」台南市多達9個圓環，且每個圓環的交通號誌配置情形不同，常搞得外地人一頭霧水，遇到圓環如...

台南喜樹圖書館歡慶世界閱讀日 借書贈好禮

台南市南區喜樹圖書館，為歡慶世界閱讀日，規畫「喜迎春日品書香」借書送圖書禮券活動，明天起至4月25日，一次借滿10本書，...

口蹄疫拔針後 拚2023年豬瘟拔針 台南啟動哨兵豬計畫

世界動物衛生組織(OIE)2020年6月正式宣布臺灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。...

台南市警局強化刑事偵防 調整偵查隊長等11名人事異動

台南市警局今天發布 調整人事案共計11人，統一在 3 月 29 日（下周一），警局表示，這波調動為應刑事警察大隊專員職缺...

台南市東門城圓環調整標線解套 有異見

台南市東門城圓環無交通號誌，因常發生繞行圓環的機車與右轉出圓環的汽車碰撞，市府交通局今年初調整環內標線，外側增設右彎車道...

雲林試辦在地滯洪績優 將擴大

水利署去年9月在雲林縣褒忠鄉有才寮大排及台糖1600公頃農地，試辦自然為本、不影響農作的在地滯洪示範工程，估計可蓄留28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。