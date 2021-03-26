台南喜樹圖書館歡慶世界閱讀日 借書贈好禮

台南市南區喜樹圖書館，為歡慶世界閱讀日，規畫「喜迎春日品書香」借書送圖書禮券活動，明天起至4月25日，一次借滿10本書，即可獲得1張抽獎券，活動結束後抽獎，得獎者可獲4百元圖書禮券。

喜樹圖書館表示，每年的4月23日被聯合國教科文組織定為「世界閱讀日」，這一天也和歷史上多位著名作家的生卒有關，於是以這一天向書籍及這些作者致敬，藉此鼓勵大家，發掘並享受閱讀所帶來的快樂。為慶祝世界閱讀日，特別設計「喜迎春日品書香」活動。每卡每日皆限換兩張抽獎券（借閱冊數不跨日累計），預計4月28日抽出5位幸運讀者。

南區區長蕭琇華指出，3月27、28日適逢「樂活鯤喜灣-春日嬉遊」活動，今年以地方文化、體驗活動及喜樹風味餐為主軸。民眾除可參與系列活動，體驗南區鄉土生態美景外，也歡迎到喜樹圖書館；來到這座擁有23萬冊藏書的寶庫，不只可借到豐富多元的書籍，還有機會獲得好禮。

「喜迎春日品書香」相關活動內容可至喜樹圖書館服務台洽詢 (地址: 台南市南區喜樹路179號，洽詢電話:06-2625743#405 劉小姐)，想更進一步了解活動相關資訊，可以追蹤「台南市南區喜樹圖書館」臉書專頁。