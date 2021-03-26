口蹄疫拔針後 拚2023年豬瘟拔針 台南啟動哨兵豬計畫
世界動物衛生組織(OIE)2020年6月正式宣布臺灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。市長黃偉哲表示，接下來仍不能鬆懈，下一步要解決「傳統豬瘟」，因臺灣持續施打豬瘟疫苗，已十多年沒有發生豬瘟案例，農委會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，拚2023年豬瘟拔針，農業局動物防疫保護處要全力配合推動。
農業局長謝耀清指出，該局配合農委會進行哨兵豬計畫，今年上半年度已選取轄內16場養豬場進行哨兵豬試驗，選定的養豬場均預留未施打豬瘟疫苗仔豬15頭作為哨兵豬實驗豬群，選定的哨兵豬必須進行3次檢驗，首先選定3至9周齡仔豬進行第一次採檢及釘掛耳標，18至24周齡肉豬進行第二次採檢，待6月齡豬隻上市時再由屠宰衛生檢查獸醫師進行第三次採檢。另外，也對畜牧場病弱豬、母豬、環境等進行採樣監測，以得知仔豬成長期間有無被感染豬瘟病毒及環境中是否存在豬瘟病毒。
動保處表示，配合中央執行豬瘟清除政策，臺南市上半年度目標16場養豬場，目前已執行14場哨兵豬監測。此外，該處每年於養豬場採樣監測豬瘟抗體54場及肉品市場採樣監測豬瘟抗體3千件，均無疫情發生，但是除了哨兵豬外，養豬場其他豬隻仍必須正常施打豬瘟疫苗及其他相關疫苗，維持豬隻正常免疫。
農業局說，臺南市目前有約600場養豬場，在養量約60萬頭，約占全國飼養量十分之一，期望養豬戶全力配合採樣工作，使哨兵豬計畫順利執行。市府會持續配合農委會清除計畫，並監控豬隻健康情形、輔導養豬場落實疫苗注射及做好生物安全防疫工作，逐步清除豬瘟，提升養豬產業價值。若豬瘟清除順利，預計2023年就能拔針，2024年可向OIE申請非疫區，屆時臺灣豬將可銷往全世界，讓豬肉成為臺灣之光，農民賺大錢。
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